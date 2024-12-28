Trend Galeri Trend Spor FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho 5 futbolcunun üstünü çizdi! Devre ayrasında gidiyorlar...

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho 5 futbolcunun üstünü çizdi! Devre ayrasında gidiyorlar...

Süper Lig devi Fenerbahçe'de devre arası hızlı başlayacak. Sarı-lacivertli takımda adeta yaprak dökümü yaşanacak. Kanarya'da yönetim, teknik direktör Jose Mourinho ile görüşecek. Kadroda düşünülmeyen 5 futbolcuyla yollar ayrılacak. İşte ayrılacaklar listesi...

Giriş Tarihi: 28.12.2024 13:57 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 14:09
FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho 5 futbolcunun üstünü çizdi! Devre ayrasında gidiyorlar...

Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrilirken, kadroda büyük bir değişim yaşanacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho 5 futbolcunun üstünü çizdi! Devre ayrasında gidiyorlar...

Transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertli takımda gidecek isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho 5 futbolcunun üstünü çizdi! Devre ayrasında gidiyorlar...

Anderson Talisca'yı kadrosuna katmaya çok yaklaşan Kanarya'da teknik direktör Mourinho ile yönetim bir araya gelecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho 5 futbolcunun üstünü çizdi! Devre ayrasında gidiyorlar...

Yerli rotasyonunda birçok isimden faydalanamayan Fenerbahçe'de yapılacak toplantıda gidecek isimler netleştirilecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho 5 futbolcunun üstünü çizdi! Devre ayrasında gidiyorlar...

5 FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILACAK

Sarı-lacivertlilerde bu listede en az 5 futbolcu olduğu ve kendileriyle vedalaşacağı öğrenildi.

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