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FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho 5 futbolcunun üstünü çizdi! Devre ayrasında gidiyorlar...
FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho 5 futbolcunun üstünü çizdi! Devre ayrasında gidiyorlar...
Süper Lig devi Fenerbahçe'de devre arası hızlı başlayacak. Sarı-lacivertli takımda adeta yaprak dökümü yaşanacak. Kanarya'da yönetim, teknik direktör Jose Mourinho ile görüşecek. Kadroda düşünülmeyen 5 futbolcuyla yollar ayrılacak. İşte ayrılacaklar listesi...
Giriş Tarihi: 28.12.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 14:09