Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe için golcü transferi iddiası! Nijerya basını duyurdu

Fenerbahçe için golcü transferi iddiası! Nijerya basını duyurdu

Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe'de kurmaylar, ara transfer dönemi için golcü çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertlilerin, forvet transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldığı aktarıldı.

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Giriş Tarihi: 03.11.2026 17:19
Fenerbahçe için golcü transferi iddiası! Nijerya basını duyurdu

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken çarpıcı bir iddia geldi.

Fenerbahçe için golcü transferi iddiası! Nijerya basını duyurdu

Sarı-lacivertlilerin, ara transfer döneminde kadrosuna golcü takviyesi yapmayı planladığı vurgulandı.

Fenerbahçe için golcü transferi iddiası! Nijerya basını duyurdu

Fenerbahçe'nin tecrübeli forveti gündemine aldığı ifade edildi.

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Fenerbahçe için golcü transferi iddiası! Nijerya basını duyurdu

IHEANACHO İDDİASI

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan Kelechi Iheanacho ile ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe için golcü transferi iddiası! Nijerya basını duyurdu

Sarı-lacivertlilerin listesindeki yıldızın satışına iyi bir teklif gelmesi halinde Bursaspor'un sıcak bakabileceği vurgulandı.

Fenerbahçe için golcü transferi iddiası! Nijerya basını duyurdu

BURSASPOR'DAN DEV TALEP

Nijerya basınında yer alan habere göre; Bursaspor'un Kelechi Iheanacho için Fenerbahçe'den yüksek bir bonservis talep edeceği kaydedildi.

Fenerbahçe için golcü transferi iddiası! Nijerya basını duyurdu

Kelechi Iheanacho, bu sezon Bursaspor'da 13 maça çıktı ve 16 gol ile 3 asist üretti.

Fenerbahçe için golcü transferi iddiası! Nijerya basını duyurdu

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK

Kelechi Iheanacho'nun Bursaspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Fenerbahçe için golcü transferi iddiası! Nijerya basını duyurdu

Nijeryalı santrforun güncel piyasa değeri 2 milyon 800 bin Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe için golcü transferi iddiası! Nijerya basını duyurdu

Taye Akademisi'nde yetişen Kelechi Iheanacho daha sonra Manchester City, Leicester City, Sevilla, Middlesbrough ve Celtic formaları giydi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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