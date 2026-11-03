Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe için golcü transferi iddiası! Nijerya basını duyurdu

Fenerbahçe için golcü transferi iddiası! Nijerya basını duyurdu

Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe'de kurmaylar, ara transfer dönemi için golcü çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertlilerin, forvet transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldığı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 03.11.2026 17:19