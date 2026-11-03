Fenerbahçe için golcü transferi iddiası! Nijerya basını duyurdu

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken çarpıcı bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin, ara transfer döneminde kadrosuna golcü takviyesi yapmayı planladığı vurgulandı. Fenerbahçe'nin tecrübeli forveti gündemine aldığı ifade edildi. IHEANACHO İDDİASI Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan Kelechi Iheanacho ile ilgilendiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin listesindeki yıldızın satışına iyi bir teklif gelmesi halinde Bursaspor'un sıcak bakabileceği vurgulandı. BURSASPOR'DAN DEV TALEP Nijerya basınında yer alan habere göre; Bursaspor'un Kelechi Iheanacho için Fenerbahçe'den yüksek bir bonservis talep edeceği kaydedildi. Kelechi Iheanacho, bu sezon Bursaspor'da 13 maça çıktı ve 16 gol ile 3 asist üretti. SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK Kelechi Iheanacho'nun Bursaspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Nijeryalı santrforun güncel piyasa değeri 2 milyon 800 bin Euro olarak gösteriliyor. Taye Akademisi'nde yetişen Kelechi Iheanacho daha sonra Manchester City, Leicester City, Sevilla, Middlesbrough ve Celtic formaları giydi.