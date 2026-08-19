Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe istemişti, Galatasaray gaza bastı! Transfer teklifi sunuldu

Fenerbahçe istemişti, Galatasaray gaza bastı! Transfer teklifi sunuldu

Galatasaray'ın kanat transferinde yıldız bir ismi rotasını radarına aldığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe ile de anılan 28 yaşındaki oyuncu için teklif yaptığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 19.08.2026 20:29 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 20:30