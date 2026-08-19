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Fenerbahçe istemişti, Galatasaray gaza bastı! Transfer teklifi sunuldu

Galatasaray'ın kanat transferinde yıldız bir ismi rotasını radarına aldığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe ile de anılan 28 yaşındaki oyuncu için teklif yaptığı belirtildi.

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Giriş Tarihi: 19.08.2026 20:29 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 20:30
Fenerbahçe istemişti, Galatasaray gaza bastı! Transfer teklifi sunuldu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi.

Fenerbahçe istemişti, Galatasaray gaza bastı! Transfer teklifi sunuldu

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi için geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılıların dikkat çeken bir hamle yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe istemişti, Galatasaray gaza bastı! Transfer teklifi sunuldu

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile anılan tecrübeli futbolcu için harekete geçtiği vurgulandı.

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Fenerbahçe istemişti, Galatasaray gaza bastı! Transfer teklifi sunuldu

ISMAILA SARR GÜNDEMDE

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray'ın Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr ile ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe istemişti, Galatasaray gaza bastı! Transfer teklifi sunuldu

Sarı-kırmızılıların, Senegalli futbolcu için Premier Lig ekibine resmi teklifini ilettiği aktarıldı.

Fenerbahçe istemişti, Galatasaray gaza bastı! Transfer teklifi sunuldu

Ismaila Sarr'ın Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Fenerbahçe istemişti, Galatasaray gaza bastı! Transfer teklifi sunuldu

PALACE AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

Crystal Palace'ın Ismaila Sarr'ı takımın kilit oyuncularından biri olarak gördüğü belirtildi.

Fenerbahçe istemişti, Galatasaray gaza bastı! Transfer teklifi sunuldu

Premier Lig ekibinin, Ismaila Sarr'ın ayrılığına sıcak bakmadığı vurgulandı.

Fenerbahçe istemişti, Galatasaray gaza bastı! Transfer teklifi sunuldu

Ismaila Sarr için Fenerbahçe'nin 20 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu iddia edilmişti.

Fenerbahçe istemişti, Galatasaray gaza bastı! Transfer teklifi sunuldu

Senegalli futbolcunun, Crystal Palace ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #FENERBAHÇE #TRANSFER