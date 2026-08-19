Fenerbahçe istemişti, Galatasaray gaza bastı! Transfer teklifi sunuldu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi için geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılıların dikkat çeken bir hamle yaptığı iddia edildi. Galatasaray'ın Fenerbahçe ile anılan tecrübeli futbolcu için harekete geçtiği vurgulandı. ISMAILA SARR GÜNDEMDE Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray'ın Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr ile ilgilendiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların, Senegalli futbolcu için Premier Lig ekibine resmi teklifini ilettiği aktarıldı. Ismaila Sarr'ın Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi. PALACE AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR Crystal Palace'ın Ismaila Sarr'ı takımın kilit oyuncularından biri olarak gördüğü belirtildi. Premier Lig ekibinin, Ismaila Sarr'ın ayrılığına sıcak bakmadığı vurgulandı. Ismaila Sarr için Fenerbahçe'nin 20 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu iddia edilmişti. Senegalli futbolcunun, Crystal Palace ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek.