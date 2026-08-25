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Fenerbahçe-Konyaspor ve Trabzonspor-Başakşehir maçlarının VAR görüntüleri açıklandı! İşte hakem konuşmaları
Fenerbahçe-Konyaspor ve Trabzonspor-Başakşehir maçlarının VAR görüntüleri açıklandı! İşte hakem konuşmaları
SON DAKİKA | Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan müsabakaların VAR görüntülerini yayınladı. Böylelikle Fenerbahçe-Konyaspor ile Trabzonspor-Başakşehir maçının hakem konuşmaları ortaya çıktı. İşte yaşanan çarpıcı diyaloglar...
Giriş Tarihi: 25.08.2026 20:50
Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 21:06