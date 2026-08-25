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Fenerbahçe-Konyaspor ve Trabzonspor-Başakşehir maçlarının VAR görüntüleri açıklandı! İşte hakem konuşmaları

SON DAKİKA | Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan müsabakaların VAR görüntülerini yayınladı. Böylelikle Fenerbahçe-Konyaspor ile Trabzonspor-Başakşehir maçının hakem konuşmaları ortaya çıktı. İşte yaşanan çarpıcı diyaloglar...

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Giriş Tarihi: 25.08.2026 20:50 Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 21:06
Fenerbahçe-Konyaspor ve Trabzonspor-Başakşehir maçlarının VAR görüntüleri açıklandı! İşte hakem konuşmaları

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan müsabakaların VAR görüntülerini yayınladı.

Fenerbahçe-Konyaspor ve Trabzonspor-Başakşehir maçlarının VAR görüntüleri açıklandı! İşte hakem konuşmaları

Yapılan paylaşımda Trabzonspor-Başakşehir, Fenerbahçe-Konyaspor maçlarının hakem konuşmaları ortaya çıktı. İşte yaşananlar...

Fenerbahçe-Konyaspor ve Trabzonspor-Başakşehir maçlarının VAR görüntüleri açıklandı! İşte hakem konuşmaları

NWAIWU'NUN PENALTI POZİSYONUNDA NE KONUŞULDU?

VAR: "Ali VAR konuşuyor."

Ali Şansalan: "Evet."

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Fenerbahçe-Konyaspor ve Trabzonspor-Başakşehir maçlarının VAR görüntüleri açıklandı! İşte hakem konuşmaları

VAR: "Potansiyel elle oynama için sana sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel penaltı. APP temiz, temas noktasını göstermek için seni bekliyorum."

Ali Şansalan: "Tamam."

Fenerbahçe-Konyaspor ve Trabzonspor-Başakşehir maçlarının VAR görüntüleri açıklandı! İşte hakem konuşmaları

VAR: "Bir kare ileri saralım. Uzaklaştır ve döngüde oynat. Ali bu temas noktası uygun mu?"

Ali Şansalan: "Tamam."

VAR: "Diğer açı."

Fenerbahçe-Konyaspor ve Trabzonspor-Başakşehir maçlarının VAR görüntüleri açıklandı! İşte hakem konuşmaları

Ali Şanslan: "Tamam, tamam. Yeterli."

VAR: "Bu açı daha iyi. Şut kaleye, el topa doğru."

Fenerbahçe-Konyaspor ve Trabzonspor-Başakşehir maçlarının VAR görüntüleri açıklandı! İşte hakem konuşmaları

F.BAHÇE-KONYASPOR MAÇINDA YAŞANANLAR...

VAR: "Atilla hocam."

Atilla Karaoğlan: "Dinliyorum."

VAR: "Potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum. İlk açıdan ele olan teması gösteriyorum. Savunma oyuncusunun eline olan teması."

Fenerbahçe-Konyaspor ve Trabzonspor-Başakşehir maçlarının VAR görüntüleri açıklandı! İşte hakem konuşmaları

"SAĞ ELİNİ GÖRDÜM"

Atilla Karaoğlan: "Sağ elini gördüm."

VAR: "Bir başka açıdan daha gösteriyorum. Evet, 2. açıya geç."

Atilla Karaoğlan: "Bir açı daha gösterir misin? Evet, zoom yap buradan bir göreyim sağ eli.

Fenerbahçe-Konyaspor ve Trabzonspor-Başakşehir maçlarının VAR görüntüleri açıklandı! İşte hakem konuşmaları

VAR: "Ele temas ettir ve zoom yap."

Atilla Karaoğlan: "Evet. Sağ kolu vücudundan genişlemiş yana doğru açmış kolunu diğer açıya geçer misin?"

VAR: "Bu da elin açısı."

Fenerbahçe-Konyaspor ve Trabzonspor-Başakşehir maçlarının VAR görüntüleri açıklandı! İşte hakem konuşmaları

Atilla Karaoğlan: "Sol kol normal pozisyonda sağ kolunu yana doğru açmış."

VAR: "Evet, doğru."

Atilla Karaoğlan: "Penaltı veriyorum, kart vermiyorum."

VAR: "Doğru."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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