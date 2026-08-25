Fenerbahçe-Konyaspor ve Trabzonspor-Başakşehir maçlarının VAR görüntüleri açıklandı! İşte hakem konuşmaları

"SAĞ ELİNİ GÖRDÜM"

Atilla Karaoğlan: "Sağ elini gördüm."

VAR: "Bir başka açıdan daha gösteriyorum. Evet, 2. açıya geç."

Atilla Karaoğlan: "Bir açı daha gösterir misin? Evet, zoom yap buradan bir göreyim sağ eli.