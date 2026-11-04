Fenerbahçe - Liverpool maçında tartışmalı karar! Clement Turpin damgası

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Liverpool ile kozlarını paylaştı. İstanbul'daki maçta Fransız hakem Clement Turpin düdük çaldı. VAR'da ise bir başka Fransız Willy Delajod görev aldı. PENALTI BEKLENTİSİ Karşılaşmanın 23. dakikasında Fenerbahçe'de Mason Greenwood, Tzimikas'ın iki elle kendisini ittiği pozisyonda yerde kaldı. Fenerbahçe cephesi bu pozisyonda penaltı bekledi. Clement Turpin bu pozisyonda oyunu devam ettirdi. VAR'DAN UYARI GELMEDİ Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyona dair VAR'dan herhangi bir tavsiye gelmedi. Bu pozisyondan iki dakika sonra Liverpool golü buldu, Fenerbahçe cephesi gol öncesi faul olduğunu savundu. VAR incelemesi sonrası Clement Turpin orta noktayı gösterdi ve golü geçerli saydı. KARTLAR ART ARDA Fenerbahçe'de Archie Brown ile Dirk Kuyt itirazları nedeniyle sarı kart gördü.