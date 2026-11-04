Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe - Liverpool maçında tartışmalı karar! Clement Turpin damgası

Fenerbahçe - Liverpool maçında tartışmalı karar! Clement Turpin damgası

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool ile karşı karşıya geldi. Clement Turpin'in kararları maçın önüne geçti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 04.11.2026 22:27
Fenerbahçe - Liverpool maçında tartışmalı karar! Clement Turpin damgası

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Liverpool ile kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe - Liverpool maçında tartışmalı karar! Clement Turpin damgası

İstanbul'daki maçta Fransız hakem Clement Turpin düdük çaldı.

Fenerbahçe - Liverpool maçında tartışmalı karar! Clement Turpin damgası

VAR'da ise bir başka Fransız Willy Delajod görev aldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fenerbahçe - Liverpool maçında tartışmalı karar! Clement Turpin damgası

PENALTI BEKLENTİSİ

Karşılaşmanın 23. dakikasında Fenerbahçe'de Mason Greenwood, Tzimikas'ın iki elle kendisini ittiği pozisyonda yerde kaldı.

Fenerbahçe - Liverpool maçında tartışmalı karar! Clement Turpin damgası

Fenerbahçe cephesi bu pozisyonda penaltı bekledi.

Fenerbahçe - Liverpool maçında tartışmalı karar! Clement Turpin damgası

Clement Turpin bu pozisyonda oyunu devam ettirdi.

Fenerbahçe - Liverpool maçında tartışmalı karar! Clement Turpin damgası

VAR'DAN UYARI GELMEDİ

Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyona dair VAR'dan herhangi bir tavsiye gelmedi.

Fenerbahçe - Liverpool maçında tartışmalı karar! Clement Turpin damgası

Bu pozisyondan iki dakika sonra Liverpool golü buldu, Fenerbahçe cephesi gol öncesi faul olduğunu savundu.

Fenerbahçe - Liverpool maçında tartışmalı karar! Clement Turpin damgası

VAR incelemesi sonrası Clement Turpin orta noktayı gösterdi ve golü geçerli saydı.

Fenerbahçe - Liverpool maçında tartışmalı karar! Clement Turpin damgası

KARTLAR ART ARDA

Fenerbahçe'de Archie Brown ile Dirk Kuyt itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #LİVERPOOL #ŞAMPİYONLAR LİGİ