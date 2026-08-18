Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i...

Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i...

Şampiyonlar Ligi Play-Off ilk maçında Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek Fenerbahçe, kazanıp rövanş için avantaj yakalamak istiyor. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi müziğini camiaya yeniden dinletmek istiyor. Peki Fenerbahçe - Lyon mücadelesi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 18.08.2026 00:20 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 07:20
Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’ın muhtemel 11’i...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, bu akşam sahasında Olimpik Lyon'u konuk edecek.

Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’ın muhtemel 11’i...

Chobani Stadı'ndaki mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Sven Jablonski yönetecek. Jablonski'nin yardımcılıklarını Aduard Beitinger ve Eric Müller yapacak. Karşılaşma, TRT 1'den yayınlanacak.

Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’ın muhtemel 11’i...

Sarı lacivertliler kazanıp hem rövanş için avantajlı bir skor elde etmeyi hem de 17 yıllık Devler Ligi hasretine son vermeyi istiyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’ın muhtemel 11’i...

RÖVANŞ HAFTAYA

Rövanş mücadelesi ise 26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Turu geçen takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılacak.

Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’ın muhtemel 11’i...

LUKAKU LİSTEDE

Sarı-lacivertlilerin, Sturm Graz'la oynadığı 3. eleme turu ilk maçında sakatlanan Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, UEFA'ya bildirilen kadrodan çıkarıldı. Yeni transfer Lukaku ise listeye dahil edildi.

Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’ın muhtemel 11’i...

AVRUPA'DA 121 GALİBİYET

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 304 maçta 121 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 yenilgi yaşadı. Kanarya, 46 eleme müsabakasına çıkarken 18 defa kazandı, 4'er kez beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’ın muhtemel 11’i...

FRANSIZLARA KARŞI 26.MAÇ

Sarı-lacivertliler, Fransız takımlarıyla 26. randevusuna çıkacak. Avrupa kupalarında 25 kez karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, bu maçlarda 6 kez kazanırken, 7 mücadelede sahadan beraberlikle ayrıldı. 12 kez rakiplerine kaybetti.

Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’ın muhtemel 11’i...

TALISCA FORMDA

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Olimpik Lyon karşısındaki en önemli kozlarından biri Brezilya futbolcu Anderson Talisca olacak.

Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’ın muhtemel 11’i...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 4 eleme maçında da fileleri havalandıran Talisca, Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği karşısında da gol sevinci yaşadı. Talisca bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 5 gol kaydetti.

Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’ın muhtemel 11’i...

GEÇEN SEZON PLAY-OFF'TA ELENDİ

Fenerbahçe, geride kalan sezonda dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde play-off aşamasında Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı.

Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’ın muhtemel 11’i...

Portekizli teknik adam liderliğinde organizasyonun 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord ekibini geçmeyi başaran Fenerbahçe, lig aşaması öncesi Benfica'ya elenerek turnuvaya katılamadı ve özlemini dindiremedi.

Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’ın muhtemel 11’i...

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Nathan Ake, Skriniar, Levent, Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood, Kerem, Talisca.

Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’ın muhtemel 11’i...

LYON: Dominik Graf, Ashley Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Tessmann, Morton, Nuamah, Tolisso, Fofana, Openda.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FENERBAHÇE #İSMAİL KARTAL #ŞAMPİYONLAR LİGİ #JAYDEN OOSTERWOLDE #ANDERSON TALİSCA #CHOBANİ STADI #ROMELU LUKAKU