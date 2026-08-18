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Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i...
Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i...
Şampiyonlar Ligi Play-Off ilk maçında Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek Fenerbahçe, kazanıp rövanş için avantaj yakalamak istiyor. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi müziğini camiaya yeniden dinletmek istiyor. Peki Fenerbahçe - Lyon mücadelesi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i...
Giriş Tarihi: 18.08.2026 00:20
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 07:20