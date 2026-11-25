UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında bu akşam Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe İngiltere'de karşı karşıya gelecek. Londra'da Chelsea'nin maçlarını oynadığı Stamford Bridge'deki müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak ve karşılaşmada hakem Michael Oliver görev alacak. Savaş sebebiyle maçlarını Ukrayna'da oynayamayan Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ligde 4 maçta 4 puan toplamayı başardı. Ukrayna temsilcisinin teknik direktörlüğünü yürüten Arda Turan için mücadele öncesinde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. AYRILIK İDDİASI Sport.ua'nın Ukraynalı gazeteci ve yorumcu Viktor Vatsko'ya dayandırdığı haberde; Shakhtar'ın yeni bir teknik direktör arayışına girebileceği iddia edildi. Haber detayında, Arda Turan ile Shakhtar Donetsk arasındaki sözleşmenin 2027 yazında sona ereceği belirtildi. HENÜZ ANLAŞMA YOK Öte yandan Ukrayna ekibi ve Arda Turan arasında ise henüz yeni bir anlaşma yapılmadığına da yer verildi. 'SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRMELİ' Turan ve Ukrayna kulübünün anlaşmaya yakın olmadığı öne sürülürken, 'Shakhtar yönetimi şu anda gelecekteki teknik direktörüyle ilgili seçeneklerini aktif olarak değerlendirmeli. Turan'ın sözleşmesi yazın sona eriyor ve yeni bir sözleşme imzalamaya hazır olduğuna dair hiçbir bilgi yok' ifadelerini kullandı. ŞAMPİYONLUK YAŞADI 2025 yılında Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, geçen sezon Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. LİGDE LİDER KONUMDA Ukrayna ekibi, bu sezon 13 haftada 30 puan topladı ve 1 maç fazlasıyla en yakın rakibinin 1 puan önünde lider durumda bulunuyor. SHAKHTAR KARİYERİ Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in başında tüm kulvarlarda toplamda 70 karşılaşmaya çıktı. Turan; 44 galibiyet, 15 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. DEVLER LİGİ'NDE 21.SIRADA Maç başına 2.10 puan ortalaması yakalayan 39 yaşındaki çalıştırıcı, şu anda Şampiyonlar Ligi'nde 21. sırada yer alıyor.