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Fenerbahçe maçında bir ilki başardı! Dusan Vlahovic, Beşiktaş tarihine geçti

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanında 2-1 kazandı. Siyah-beyazlılarda gol sevinci yaşayan Dusan Vlahovic, bir ilke imza attı.

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Giriş Tarihi: 05.09.2026 22:01 Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 22:03
Fenerbahçe maçında bir ilki başardı! Dusan Vlahovic, Beşiktaş tarihine geçti

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanında sahaya çıktı.

Fenerbahçe maçında bir ilki başardı! Dusan Vlahovic, Beşiktaş tarihine geçti

Siyah-beyazlılar, Kadıköy'de oynanan maçta 1-0 geriye düştü ancak sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe maçında bir ilki başardı! Dusan Vlahovic, Beşiktaş tarihine geçti

Beşiktaş'ta galibiyeti getiren golü Dusan Vlahovic kaydetti.

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Fenerbahçe maçında bir ilki başardı! Dusan Vlahovic, Beşiktaş tarihine geçti

VLAHOVIC TARİHE GEÇTİ

Dusan Vlahovic, Fenerbahçe deplasmanında attığı golle birlikte Beşiktaş tarihine adını yazdırdı.

Fenerbahçe maçında bir ilki başardı! Dusan Vlahovic, Beşiktaş tarihine geçti

4 GOLE ULAŞTI

Dusan Vlahovic, Fenerbahçe derbisinde attığı golle birlikte rakip fileleri toplamda 4. kez havalandırdı.

Fenerbahçe maçında bir ilki başardı! Dusan Vlahovic, Beşiktaş tarihine geçti

Sırp yıldız, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de çıktığı ilk 3 maçta 4 gol atan ilk yabancı futbolcu oldu.

Fenerbahçe maçında bir ilki başardı! Dusan Vlahovic, Beşiktaş tarihine geçti

Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta Çorum FK ile oynadığı maçta da hat-trick yapmıştı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #FENERBAHÇE #DUSAN VLAHOVİC #SÜPER LİG