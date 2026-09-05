Fenerbahçe maçında bir ilki başardı! Dusan Vlahovic, Beşiktaş tarihine geçti

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanında sahaya çıktı. Siyah-beyazlılar, Kadıköy'de oynanan maçta 1-0 geriye düştü ancak sahadan 2-1 galip ayrıldı. Beşiktaş'ta galibiyeti getiren golü Dusan Vlahovic kaydetti. VLAHOVIC TARİHE GEÇTİ Dusan Vlahovic, Fenerbahçe deplasmanında attığı golle birlikte Beşiktaş tarihine adını yazdırdı. 4 GOLE ULAŞTI Dusan Vlahovic, Fenerbahçe derbisinde attığı golle birlikte rakip fileleri toplamda 4. kez havalandırdı. Sırp yıldız, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de çıktığı ilk 3 maçta 4 gol atan ilk yabancı futbolcu oldu. Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta Çorum FK ile oynadığı maçta da hat-trick yapmıştı.