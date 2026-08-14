Fenerbahçe, Olimpik Lyon maçları kadrosunu UEFA’ya bildirdi! Romelu Lukaku kararı

Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Yasir Çaklı, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Çağan Sarıdikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Sidiki Cherif, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici, Çağrı Fedai.