Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe, Olimpik Lyon maçları kadrosunu UEFA'ya bildirdi! Romelu Lukaku kararı

Fenerbahçe, Olimpik Lyon maçları kadrosunu UEFA'ya bildirdi! Romelu Lukaku kararı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon ile oynayacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın yeni transfer Romelu Lukaku ile ilgili kararı belli oldu.

AA
Giriş Tarihi: 14.08.2026 21:42 Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 21:43
Fenerbahçe, Olimpik Lyon maçları kadrosunu UEFA’ya bildirdi! Romelu Lukaku kararı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransa'nın Olimpik Lyon ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu.

Fenerbahçe, Olimpik Lyon maçları kadrosunu UEFA’ya bildirdi! Romelu Lukaku kararı

MUSABA VE OOSTERWOLDE KADRODA YOK

UEFA'nın internet sitesinde yer alan kadroya göre, sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde ile Anthony Musaba listede yer almadı.

Fenerbahçe, Olimpik Lyon maçları kadrosunu UEFA’ya bildirdi! Romelu Lukaku kararı

Yeni transfer Romelu Lukaku da UEFA'ya bildirilen listede yer almayan bir diğer futbolcu oldu.

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Fenerbahçe, Olimpik Lyon maçları kadrosunu UEFA’ya bildirdi! Romelu Lukaku kararı

Fenerbahçe'nin maçın başlamasına 24 saat kalana kadar kadroya 2 oyuncu ekleme hakkı bulunuyor.

Fenerbahçe, Olimpik Lyon maçları kadrosunu UEFA’ya bildirdi! Romelu Lukaku kararı

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KADROSU

Sarı-lacivertli ekibin UEFA'ya bildirdiği Olimpik Lyon maçının kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Fenerbahçe, Olimpik Lyon maçları kadrosunu UEFA’ya bildirdi! Romelu Lukaku kararı

Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Yasir Çaklı, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Çağan Sarıdikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Sidiki Cherif, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici, Çağrı Fedai.

Fenerbahçe, Olimpik Lyon maçları kadrosunu UEFA’ya bildirdi! Romelu Lukaku kararı

Fenerbahçe, Fransa ekibi Olimpik Lyon'la ilk maçı 18 Ağustos'ta sahasında, rövanş mücadelesini ise 26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe, Olimpik Lyon maçları kadrosunu UEFA’ya bildirdi! Romelu Lukaku kararı

Turu geçen takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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