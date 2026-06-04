Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe prensipte anlaşmıştı! Guirassy şoku, İngiltere kancası

Fenerbahçe prensipte anlaşmıştı! Guirassy şoku, İngiltere kancası

Fenerbahçe'nin kısa süre önce prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Serhou Guirassy için çarpıcı bir gelişme yaşandı. Alman basını, Gineli forvetin Premier Lig ekibinin radarında olduğunu duyurdu.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 04.06.2026 17:29 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 17:31
Fenerbahçe prensipte anlaşmıştı! Guirassy şoku, İngiltere kancası

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin yanı sıra adayların transfer çalışmaları ön plana çıkmıştı.

Fenerbahçe prensipte anlaşmıştı! Guirassy şoku, İngiltere kancası

Sarı-lacivertlilerin, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Fenerbahçe prensipte anlaşmıştı! Guirassy şoku, İngiltere kancası

Serhou Guirassy transferinde sürpriz bir takımın devreye girdiği öne sürüldü.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Fenerbahçe prensipte anlaşmıştı! Guirassy şoku, İngiltere kancası

ASTON VILLA KANCASI

Bild'in haberine göre; Aston Villa'nın Serhou Guirassy ile yakından ilgilendiği aktarıldı.

Fenerbahçe prensipte anlaşmıştı! Guirassy şoku, İngiltere kancası

Premier Lig temsilcisinin, Serhou Guirassy transferini ciddi şekilde değerlendirdiği vurgulandı.

Fenerbahçe prensipte anlaşmıştı! Guirassy şoku, İngiltere kancası

Serhou Guirassy transferinde Aston Villa'nın devreye girmesi sonrası yarışın kızıştığı ifade edildi.

Fenerbahçe prensipte anlaşmıştı! Guirassy şoku, İngiltere kancası

ADA'YA SICAK BAKIYOR

Gineli santrforun, Premier Lig'de oynama ihtimaline sıcak baktığı ifade edildi.

Fenerbahçe prensipte anlaşmıştı! Guirassy şoku, İngiltere kancası

Borussia Dortmund'un 40 milyon euronun üzerinde gelecek teklifte Serhou Guirassy'nin ayrılığına sıcak baktığı vurgulandı.

Fenerbahçe prensipte anlaşmıştı! Guirassy şoku, İngiltere kancası

28 GOLE ETKİ ETTİ

Serhou Guirassy, bu sezon Borussia Dortmund'da 46 maça çıktı ve 22 gol ile 6 asist üretti.

Fenerbahçe prensipte anlaşmıştı! Guirassy şoku, İngiltere kancası

30 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe prensipte anlaşmıştı! Guirassy şoku, İngiltere kancası

Serhou Guirassy'nin Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #PREMİER LİG #TRANSFER