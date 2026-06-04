Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe prensipte anlaşmıştı! Guirassy şoku, İngiltere kancası

Fenerbahçe prensipte anlaşmıştı! Guirassy şoku, İngiltere kancası

Fenerbahçe'nin kısa süre önce prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Serhou Guirassy için çarpıcı bir gelişme yaşandı. Alman basını, Gineli forvetin Premier Lig ekibinin radarında olduğunu duyurdu.

Giriş Tarihi: 04.06.2026 17:29 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 17:31