Fenerbahçe prensipte anlaşmıştı! Guirassy şoku, İngiltere kancası

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin yanı sıra adayların transfer çalışmaları ön plana çıkmıştı. Sarı-lacivertlilerin, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ile ilgilendiği iddia edilmişti. Serhou Guirassy transferinde sürpriz bir takımın devreye girdiği öne sürüldü. ASTON VILLA KANCASI Bild'in haberine göre; Aston Villa'nın Serhou Guirassy ile yakından ilgilendiği aktarıldı. Premier Lig temsilcisinin, Serhou Guirassy transferini ciddi şekilde değerlendirdiği vurgulandı. Serhou Guirassy transferinde Aston Villa'nın devreye girmesi sonrası yarışın kızıştığı ifade edildi. ADA'YA SICAK BAKIYOR Gineli santrforun, Premier Lig'de oynama ihtimaline sıcak baktığı ifade edildi. Borussia Dortmund'un 40 milyon euronun üzerinde gelecek teklifte Serhou Guirassy'nin ayrılığına sıcak baktığı vurgulandı. 28 GOLE ETKİ ETTİ Serhou Guirassy, bu sezon Borussia Dortmund'da 46 maça çıktı ve 22 gol ile 6 asist üretti. 30 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor. Serhou Guirassy'nin Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.