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Fenerbahçe, Rafael Leao’da plan değiştirdi! İşte masadaki şartlar

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Rafael Leao transferinde yeniden gaza bastı. Sarı-lacivertlilerin, Milan ile pazarlıklarda sunacağı yeni şartlar belli oldu.

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 02.08.2026 22:10 Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 07:01
Fenerbahçe, Rafael Leao’da plan değiştirdi! İşte masadaki şartlar

Fenerbahçe, Rafael Leao transferini sonuçlandırmak için girişimlerini hızlandırdı.

Fenerbahçe, Rafael Leao’da plan değiştirdi! İşte masadaki şartlar

Sarı-lacivertli yönetim, Milan ile gerçekleştirilen ilk görüşmenin ardından bu hafta yeniden Milano'ya giderek transfer görüşmelerinde kritik bir adım atmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, Rafael Leao’da plan değiştirdi! İşte masadaki şartlar

F.BAHÇE'DE PLAN DEĞİŞTİ

İlk pazarlıkta Milan'a 35 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sunan Fenerbahçe, İtalyan ekibinin 50 milyon Euro seviyesindeki bonservis talebinden geri adım atmaması üzerine planını değiştirdi.

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Fenerbahçe, Rafael Leao’da plan değiştirdi! İşte masadaki şartlar

Yönetimin, bu kez 40 ila 42 milyon Euro arasında değişen resmi bonservis teklifini Milan'ın masasına koyacağı öğrenildi.

Fenerbahçe, Rafael Leao’da plan değiştirdi! İşte masadaki şartlar

Sarı-lacivertli kurmaylar, yapılacak görüşmelerin ardından Milan'ın bonservis beklentisinde indirime gitmesini beklerken, tarafların ortak bir rakamda anlaşabileceği değerlendiriliyor.

Fenerbahçe, Rafael Leao’da plan değiştirdi! İşte masadaki şartlar

Yönetim cephesi, transferin olumlu sonuçlanacağına inanıyor.

Fenerbahçe, Rafael Leao’da plan değiştirdi! İşte masadaki şartlar

12 MİLYON EURO MAAŞ

Transferin gerçekleşmesi halinde Rafael Leao'nun Fenerbahçe'den yıllık 12 milyon Euro net maaş kazanacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe, Rafael Leao’da plan değiştirdi! İşte masadaki şartlar

Teknik heyetin de kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcuyu, kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmeyi hedefleyen sarı-lacivertli yönetim, transferi sonuçlandırmak için temaslarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Fenerbahçe, Rafael Leao’da plan değiştirdi! İşte masadaki şartlar

G.SARAY DA İLGİLENİYOR

Bu arada bilindiği gibi Galatasaray da futbolcuyla ilgileniyor.

Fenerbahçe, Rafael Leao’da plan değiştirdi! İşte masadaki şartlar

Milan kariyerinde 291 karşılaşmaya çıkan oyuncu, 80 gol ve 65 asist üretti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE #RAFAEL LEAO #MİLAN #TRANSFER