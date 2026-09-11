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Fenerbahçe-Roma maçı Avrupa'nın dilinde! "Roma, Türk cehenneminden bir puan aldı"

Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahne aldı. Sarı-lacivertliler, ilk hafta maçında Roma ile evinde 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası teknik direktör İsmail Kartal istifa etse de başkan Aziz Yıldırım bu kararı kabul etmedi. Olaylı gecede yaşananlar Avrupa basınında da geniş yankı buldu. İşte kullanılan o ifadeler...

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Giriş Tarihi: 11.09.2026 09:15 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 10:41
Fenerbahçe-Roma maçı Avrupa’nın dilinde! Roma, Türk cehenneminden bir puan aldı
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Roma ile evinde karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve 1 puanı cebine koydu.

Fenerbahçe-Roma maçı Avrupa’nın dilinde! Roma, Türk cehenneminden bir puan aldı

AVRUPA BASININDA GÜNDEM OLDU

Müsabaka ve sonrasında yaşanan Avrupa basınında da geniş yankı buldu. İşte Fenerbahçe-Roma maçı için kullanılan ifadeler...

Fenerbahçe-Roma maçı Avrupa’nın dilinde! Roma, Türk cehenneminden bir puan aldı

Marca: "Fenerbahçe'nin teknik direktörü, Roma ile berabere kaldıktan sonra basın toplantısında istifasını duyurdu. Daha sonra kulüp başkanı istifasını reddetti... Gerçeküstü. Ne oldu?"

Fenerbahçe-Roma maçı Avrupa’nın dilinde! Roma, Türk cehenneminden bir puan aldı

"F.BAHÇE AVRUPA'YI KASIP KAVURMAYA GERİ DÖNDÜ"

Sky Sport İtalya: "Güçlü bir elektrik şokunun ardından ortaya çıkan dev bir Frankenstein posteri ve çok net bir mesaj: "Fenerbahçe, Avrupa'yı kasıp kavurmaya geri döndü." / "Fenerbahçe'de sansasyonel haber : Teknik direktör İsmail Kartal, Roma ile 1-1 berabere kalınan maçın hemen ardından düzenlediği basın toplantısında kısa bir konuşmayla istifasını açıkladı: 'Oyunculara, taraftarlara ve personele teşekkür ederim. Başka soru istemiyorum. Bu akşam görevimden ayrıldım. Kulübün ilerlemesi için bu kararı aldım. Bir daha asla geri dönme niyetim yok.'

Fenerbahçe-Roma maçı Avrupa’nın dilinde! Roma, Türk cehenneminden bir puan aldı

Ancak dakikalar içinde detaylar ortaya çıktı: Teknik direktörün tribünden atılan bir şişeyle vurulduğu iddia edildi. Kartal'ın sözlerinin hemen ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım doğrudan müdahale etti."

Fenerbahçe-Roma maçı Avrupa’nın dilinde! Roma, Türk cehenneminden bir puan aldı

"F.BAHÇE'DE ŞOK"

L'Equipe: "Fenerbahçe'de şok: Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma beraberliğinin hemen ardından teknik direktör İsmail Kartal istifasını açıkladı."

Fenerbahçe-Roma maçı Avrupa’nın dilinde! Roma, Türk cehenneminden bir puan aldı

AS: "Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: İsmail Kartal, Roma beraberliğinin ardından istifa etti."

Fenerbahçe-Roma maçı Avrupa’nın dilinde! Roma, Türk cehenneminden bir puan aldı

"ROMA, TÜRK CEHENNEMİNDEN BİR PUAN ALDI"

Sport Mediaset: Roma, Türk cehenneminden bir puan aldı. Cristante'nin golü yetmedi, Fenerbahçe ile berabere kaldılar.

Fenerbahçe-Roma maçı Avrupa’nın dilinde! Roma, Türk cehenneminden bir puan aldı

"AKILALMAZ OLAYLAR"

La Gazzetta dello Sport: "Fenerbahçe'de akılalmaz olaylar! Hoca istifa etti, başkan 'görevde' dedi: 'Ona şişe fırlattılar.'"

Fenerbahçe-Roma maçı Avrupa’nın dilinde! Roma, Türk cehenneminden bir puan aldı

A Bola: "Fenerbahçe'de ortalık karıştı: Fenerbahçe başkanı teknik direktörün istifasını reddetti."

Fenerbahçe-Roma maçı Avrupa’nın dilinde! Roma, Türk cehenneminden bir puan aldı

"ŞOKE EDİCİ AÇIKLAMA"

The Sun: "Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımının Roma ile 1-1 berabere kalmasının ardından istifa etti. Şoke edici açıklama, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının bitiminden sadece birkaç dakika sonra geldi. Ancak Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, maçtan sonra istifasını kabul etmeyi reddetti."

Fenerbahçe-Roma maçı Avrupa’nın dilinde! Roma, Türk cehenneminden bir puan aldı

Corriere dello Sport: "Fenerbahçe'de şok karar: Roma beraberliğinin ardından teknik direktör Kartal basın toplantısında istifasını açıkladı." / "Türk kulübü 18 yıl aradan sonra Avrupa'nın en üst düzey yarışmasına geri döndü ve taraftarları tribünlerde Frankenstein temalı bir gösteri sergiledi. Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısındaki performansları etkileyiciydi."

Fenerbahçe-Roma maçı Avrupa’nın dilinde! Roma, Türk cehenneminden bir puan aldı

"ROMA ZORLANDI AMA..."

Tuttosport: Roma Türkiye'de zorlandı ama beraberliği yakaladı: Cristante'nin Fenerbahçe karşısındaki golü yetmedi.

Fenerbahçe-Roma maçı Avrupa’nın dilinde! Roma, Türk cehenneminden bir puan aldı

Tutto Mercato: Roma, Şampiyonlar Ligi'nin tuzaklarını yeniden keşfetti: Zorlandılar ama Fenerbahçe karşısında 1-1'lik beraberliği yakaladılar.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #İSMAİL KARTAL #AZİZ YILDIRIM #FENERBAHÇE #ROMA