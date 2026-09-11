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Fenerbahçe-Roma maçı Avrupa'nın dilinde! 'Roma, Türk cehenneminden bir puan aldı'
Fenerbahçe-Roma maçı Avrupa'nın dilinde! "Roma, Türk cehenneminden bir puan aldı"
Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahne aldı. Sarı-lacivertliler, ilk hafta maçında Roma ile evinde 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası teknik direktör İsmail Kartal istifa etse de başkan Aziz Yıldırım bu kararı kabul etmedi. Olaylı gecede yaşananlar Avrupa basınında da geniş yankı buldu. İşte kullanılan o ifadeler...
Giriş Tarihi: 11.09.2026 09:15
Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 10:41