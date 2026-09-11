Fenerbahçe-Roma maçı Avrupa'nın dilinde! "Roma, Türk cehenneminden bir puan aldı"

"F.BAHÇE AVRUPA'YI KASIP KAVURMAYA GERİ DÖNDÜ"

Sky Sport İtalya: "Güçlü bir elektrik şokunun ardından ortaya çıkan dev bir Frankenstein posteri ve çok net bir mesaj: "Fenerbahçe, Avrupa'yı kasıp kavurmaya geri döndü." / "Fenerbahçe'de sansasyonel haber : Teknik direktör İsmail Kartal, Roma ile 1-1 berabere kalınan maçın hemen ardından düzenlediği basın toplantısında kısa bir konuşmayla istifasını açıkladı: 'Oyunculara, taraftarlara ve personele teşekkür ederim. Başka soru istemiyorum. Bu akşam görevimden ayrıldım. Kulübün ilerlemesi için bu kararı aldım. Bir daha asla geri dönme niyetim yok.'