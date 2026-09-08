Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe - Roma maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz mi?

Fenerbahçe - Roma maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Fenerbahçe ile Roma karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin Roma ile deplasmanda oynayacağı maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Peki Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi?

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 08.09.2026 01:41 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 01:42
Fenerbahçe - Roma maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz mi?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Roma ile kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe - Roma maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz mi?

Fenerbahçe ile Roma arasındaki müsabaka İstanbul'da oynanacak.

Fenerbahçe - Roma maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz mi?

Chobani Stadyumu, Fenerbahçe ile Roma arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçına ev sahipliği yapacak.

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Fenerbahçe - Roma maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz mi?

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Roma karşılaşması 10 Eylül Çarşamba günü Türkiye saati ile 19.45'te başlayacak.

Fenerbahçe - Roma maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz mi?

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Roma arasındaki müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe - Roma maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz mi?

Fenerbahçe – Roma maçı şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Fenerbahçe - Roma maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz mi?

F.BAHÇE'NİN TÜM MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındaki tüm maçları şifresiz olarak TRT 1 veya TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

Fenerbahçe - Roma maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz mi?

TRT 1'in yanı sıra mücadeleler Tabii Spor üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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