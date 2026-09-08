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Fenerbahçe - Roma maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Fenerbahçe ile Roma karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin Roma ile deplasmanda oynayacağı maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Peki Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi?

Giriş Tarihi: 08.09.2026 01:41 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 01:42