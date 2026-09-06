Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Roma maçı yayın kanalı ve tarihi

Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Roma maçı yayın kanalı ve tarihi

UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Roma maçı için geri sayım başladı. Sarı-lacivertliler, sezonun açılış maçında İtalya temsilcisi Roma'yı sahasında ağırlayacak. Futbolseverler ise karşılaşmaya ilişkin detayları merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 06.09.2026 09:33 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 09:34
Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Roma maçı yayın kanalı ve tarihi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi sahnesine Roma maçıyla dönüyor! Chobani Stadyumu'nda oynanacak zorlu maç öncesinde gözler yayın bilgilerine çevrildi. Peki, Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Roma maçı yayın kanalı ve tarihi

FENERBAHÇE - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Roma'yı konuk edecek. UEFA takvimine göre 10 Eylül 2026 Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Roma maçı yayın kanalı ve tarihi

CANLI YAYIN EKRANI: DEV MAÇ ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizin mücadeleleri Türkiye'de geniş bir yayın ağıyla sporseverlerle buluşuyor. Fenerbahçe ile Roma arasında oynanacak bu dev Şampiyonlar Ligi müsabakasının TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanması planlanıyor.

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Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Roma maçı yayın kanalı ve tarihi

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ VE SONRAKİ MAÇLARI

Sarı-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi lig etabında oynayacağı diğer 7 karşılaşmanın takvimi de UEFA tarafından duyuruldu. Roma mücadelesinin ardından sarı-lacivertlileri bekleyen zorlu fikstür şu şekilde:

10 Eylül Perşembe (19.45): Fenerbahçe - Roma

14 Ekim Çarşamba (22.00): Aston Villa - Fenerbahçe

20 Ekim Salı (19.45): Fenerbahçe - Slavia Prag

4 Kasım Çarşamba (20.45): Fenerbahçe - Liverpool

25 Kasım Çarşamba (23.00): Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

9 Aralık Çarşamba (23.00): LASK - Fenerbahçe

20 Ocak Çarşamba (20.45): Fenerbahçe - Villarreal

27 Ocak Çarşamba (23.00): Atletico Madrid - Fenerbahçe

Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Roma maçı yayın kanalı ve tarihi