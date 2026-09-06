Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Roma maçı yayın kanalı ve tarihi

Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Roma maçı yayın kanalı ve tarihi

UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Roma maçı için geri sayım başladı. Sarı-lacivertliler, sezonun açılış maçında İtalya temsilcisi Roma'yı sahasında ağırlayacak. Futbolseverler ise karşılaşmaya ilişkin detayları merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 06.09.2026 09:33 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 09:34