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Fenerbahçe - Roma maçı öncesi olay sözler: "Greenwood hayallerindeki oyuncuydu..."

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavını, yarın Roma karşısında verecek. Kritik mücadele öncesinde La Gazzetta dello Sport muhabiri Matteo Nava, İtalyan temsilcisini SABAH Spor'a anlattı. Nava, tehlike yaratabilecek futbolcuları sıraladı. İşte haberin detayları...

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 09.09.2026 00:12 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 07:15
Fenerbahçe - Roma maçı öncesi olay sözler: Greenwood hayallerindeki oyuncuydu...
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Fenerbahçe, 18 yıl sonra Düşler Sahnesi'ne adım atacak. İlk maç yarın, dünya futbolunun önemli ekiplerinden Roma'yla oynanacak.

Fenerbahçe - Roma maçı öncesi olay sözler: Greenwood hayallerindeki oyuncuydu...

Saat 19.45'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano yönetecek.

Fenerbahçe - Roma maçı öncesi olay sözler: Greenwood hayallerindeki oyuncuydu...

İtalya Serie A'ya 3'te 3 yaparak başlayan, Fiorentina ve Lecce'yi 4-0'lık net skorlarla yenen, Atalanta'yı 2-1 mağlup eden Roma'yı, La Gazzetta dello Sport'un Roma muhabiri Matteo Nava'ya sorduk.

Fenerbahçe - Roma maçı öncesi olay sözler: Greenwood hayallerindeki oyuncuydu...

"ÇOK HÜCUM ODAKLILAR"

İtalyan meslektaşımızın yorumları dikkat çekici ve uyarıcı: "Roma, Gian Piero Gasperini yönetiminde büyük bir değişim yaşadı. Gasperini, Roma'yı hem taktiksel hem de psikolojik açıdan dönüştürdü. Çok hücum odaklılar.

Fenerbahçe - Roma maçı öncesi olay sözler: Greenwood hayallerindeki oyuncuydu...

"TOPU HEMEN GERİ KAZANMAK İSTİYORLAR"

Maçın başından itibaren agresif oynuyorlar. Aynı anda çok sayıda oyuncunun hızlı şekilde hücuma katılması rakipleri kısa sürede yorabiliyor. Top kaybedildiğinde hemen geri kazanmak istiyorlar.

Fenerbahçe - Roma maçı öncesi olay sözler: Greenwood hayallerindeki oyuncuydu...

"KÜÇÜMSEYEN BİRİ DEĞİL"

Yüksek pres bazen rakip için bitmek bilmeyen bir baskıya dönüşüyor. Gasperini bir maçı başka bir maçın önüne koyup herhangi bir karşılaşmayı küçümseyen bir teknik direktör değil.

Fenerbahçe - Roma maçı öncesi olay sözler: Greenwood hayallerindeki oyuncuydu...

"GREENWOOD HAYALLERİNDEKİ OYUNCUYDU"

F.Bahçe'nin de asla küçümsenmemesi gerektiğini biliyorlar. Skriniar ve Lukaku'nun İtalya'daki performanslarını hatırlıyorlar. Greenwood da Gasperini'nin ve Roma taraftarlarının hayalindeki oyuncuydu.

Fenerbahçe - Roma maçı öncesi olay sözler: Greenwood hayallerindeki oyuncuydu...

"BAŞLAR BAŞLAMAZ HÜCUM..."

Buna rağmen Roma'nın daha güçlü olduğunu düşünüyorlar ve kazanmaları gerektiğine inanıyorlar. F.Bahçeli oyuncular yeterince konsantre olmazsa işleri çok zor. Roma'nın maça başlar başlamaz hücum edeceğini düşünüyorum.

Fenerbahçe - Roma maçı öncesi olay sözler: Greenwood hayallerindeki oyuncuydu...

"EN TEHLİKELİ İSİM MALEN"

Fenerbahçe'nin sağlam savunma yapıp kontrataklarla fırsat araması gerekiyor. Roma'nın en tehlikeli oyuncusu Donyell Malen (3 maçta 5 gol attı. Değeri 45 milyon Euro). Wesley özel bir isim.

Fenerbahçe - Roma maçı öncesi olay sözler: Greenwood hayallerindeki oyuncuydu...

"MANCINI VE DYBALA..."

Kaleci Svilar ve Ndicka savunmada çok iyi. Duran toplarda Mancini'ye dikkat edilmeli. Dybala'nın yeteneği maçın kaderini değiştirebilir. Kulübeden gelecek Castro da tehlikeli.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FENERBAHÇE #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #LA GAZZETTA DELLO SPORT #ROMA #MASON GREENWOOD