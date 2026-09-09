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Fenerbahçe - Roma maçı öncesi olay sözler: 'Greenwood hayallerindeki oyuncuydu...'
Fenerbahçe - Roma maçı öncesi olay sözler: "Greenwood hayallerindeki oyuncuydu..."
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavını, yarın Roma karşısında verecek. Kritik mücadele öncesinde La Gazzetta dello Sport muhabiri Matteo Nava, İtalyan temsilcisini SABAH Spor'a anlattı. Nava, tehlike yaratabilecek futbolcuları sıraladı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 09.09.2026 00:12
Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 07:15