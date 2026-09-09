Trend Galeri Trend Spor FENERBAHÇE ROMA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA GERİ SAYIM! Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE ROMA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA GERİ SAYIM! Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonundaki ilk maçı için geri sayım başladı. Sarı-lacivertli ekip, 18 yıl aradan sonra mücadele edeceği Devler Ligi'nin lig aşamasındaki ilk sınavında İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk edecek. Peki, Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 09.09.2026 09:09 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 09:18
FENERBAHÇE ROMA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA GERİ SAYIM! Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe-Roma karşılaşması, Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi macerasına galibiyetle başlamak istediği mücadele şifresiz ve canlı yayınlanacak. Karşılaşma öncesinde maçın saati, yayın kanalı ve takımlara ilişkin detaylar gündemdeki yerini koruyor.

FENERBAHÇE ROMA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA GERİ SAYIM! Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Roma Şampiyonlar Ligi maçı 10 Eylül Perşembe saat 19:45'te başlayacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Gil Manzano yönetecek.

FENERBAHÇE ROMA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA GERİ SAYIM! Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE ROMA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Roma arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, futbolseverlerle TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak buluşacak.

FENERBAHÇE ROMA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA GERİ SAYIM! Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ 2026-2027 FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasındaki maç programı belli oldu. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda toplam 8 karşılaşmaya çıkacak. Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki mücadeleleri ve maç tarihleri şöyle:

FENERBAHÇE ROMA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA GERİ SAYIM! Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Roma: 10 Eylül 2026 | 19.45

Aston Villa - Fenerbahçe: 14 Ekim 2026 | 22.00

Fenerbahçe - Slavia Prag: 20 Ekim 2026 | 19.45

Fenerbahçe - Liverpool: 4 Kasım 2026 | 19.45

Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe: 25 Kasım 2026 | 22.00

LASK Linz - Fenerbahçe: 9 Aralık 2026 | 22.00

Fenerbahçe - Villarreal: 20 Ocak 2027 | 19.45

Atletico Madrid - Fenerbahçe: 27 Ocak 2027 | 22.00

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör