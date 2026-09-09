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FENERBAHÇE ROMA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA GERİ SAYIM! Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonundaki ilk maçı için geri sayım başladı. Sarı-lacivertli ekip, 18 yıl aradan sonra mücadele edeceği Devler Ligi'nin lig aşamasındaki ilk sınavında İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk edecek. Peki, Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 09.09.2026 09:09 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 09:18