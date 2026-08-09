Fenerbahçe, Romelu Lukaku ile anlaştı! Maaşı belli oldu

Yeni golcüsünü Şampiyonlar Ligi play-off turuna yetiştirmek isteyen yönetim, yoğun mesaide... Pavlidis'te bonservis, Guirassy'de maaş engeline takılan Fenerbahçe, rotayı Napoli'nin dünyaca ünlü santrforu Romelu Lukaku'ya çevirdi. LUKAKU İLE ANLAŞMA TAMAM Belçikalı yıldızla yıllık 10 milyon Euro maaş konusunda sözlü anlaşma sağlandı. Gözler şimdi Napoli ile yapılacak bonservis pazarlığında... Sarı-lacivertli yönetimin Lukaku için yaklaşık 3 gün önce temas kurduğu öğrenildi. Belçikalı forvetle yapılan görüşmelerde kişisel şartlar konusunda önemli mesafe kat edildi. NAPOLI'NİN TALEBİ BELLİ OLDU İtalyan kulübünün Lukaku için yaklaşık 10 milyon Euro bonservis beklentisi bulunuyor. Ancak Napoli'nin önceliğinin, Belçikalı futbolcunun yüksek maaş (9 milyon Euro) yükünden kurtulmak olması, sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor. Lukaku'nun, Dünya Kupası'nda milli takım forması giymesi de Fenerbahçe açısından önemli bir artı olarak değerlendiriliyor. HEDEF PLAY-OFF MAÇINA YETİŞTİRMEK Hedef, Lukaku'yu 18 Ağustos'taki Şampiyonlar Ligi play-off turunda kadroda kullanabilmek.