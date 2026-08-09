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Fenerbahçe, Romelu Lukaku ile anlaştı! Maaşı belli oldu

Fenerbahçe, Romelu Lukaku ile transfer için anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerde gözler, Napoli ile yapılacak pazarlıklara çevrildi.

Giriş Tarihi: 08.08.2026 23:22 Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 07:10