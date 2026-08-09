Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe, Romelu Lukaku ile anlaştı! Maaşı belli oldu

Fenerbahçe, Romelu Lukaku ile anlaştı! Maaşı belli oldu

Fenerbahçe, Romelu Lukaku ile transfer için anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerde gözler, Napoli ile yapılacak pazarlıklara çevrildi.

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 08.08.2026 23:22 Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 07:10
Fenerbahçe, Romelu Lukaku ile anlaştı! Maaşı belli oldu

Yeni golcüsünü Şampiyonlar Ligi play-off turuna yetiştirmek isteyen yönetim, yoğun mesaide…

Fenerbahçe, Romelu Lukaku ile anlaştı! Maaşı belli oldu

Pavlidis'te bonservis, Guirassy'de maaş engeline takılan Fenerbahçe, rotayı Napoli'nin dünyaca ünlü santrforu Romelu Lukaku'ya çevirdi.

Fenerbahçe, Romelu Lukaku ile anlaştı! Maaşı belli oldu

LUKAKU İLE ANLAŞMA TAMAM

Belçikalı yıldızla yıllık 10 milyon Euro maaş konusunda sözlü anlaşma sağlandı.

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Fenerbahçe, Romelu Lukaku ile anlaştı! Maaşı belli oldu

Gözler şimdi Napoli ile yapılacak bonservis pazarlığında...

Fenerbahçe, Romelu Lukaku ile anlaştı! Maaşı belli oldu

Sarı-lacivertli yönetimin Lukaku için yaklaşık 3 gün önce temas kurduğu öğrenildi.

Fenerbahçe, Romelu Lukaku ile anlaştı! Maaşı belli oldu

Belçikalı forvetle yapılan görüşmelerde kişisel şartlar konusunda önemli mesafe kat edildi.

Fenerbahçe, Romelu Lukaku ile anlaştı! Maaşı belli oldu

NAPOLI'NİN TALEBİ BELLİ OLDU

İtalyan kulübünün Lukaku için yaklaşık 10 milyon Euro bonservis beklentisi bulunuyor.

Fenerbahçe, Romelu Lukaku ile anlaştı! Maaşı belli oldu

Ancak Napoli'nin önceliğinin, Belçikalı futbolcunun yüksek maaş (9 milyon Euro) yükünden kurtulmak olması, sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor.

Fenerbahçe, Romelu Lukaku ile anlaştı! Maaşı belli oldu

Lukaku'nun, Dünya Kupası'nda milli takım forması giymesi de Fenerbahçe açısından önemli bir artı olarak değerlendiriliyor.

Fenerbahçe, Romelu Lukaku ile anlaştı! Maaşı belli oldu

HEDEF PLAY-OFF MAÇINA YETİŞTİRMEK

Hedef, Lukaku'yu 18 Ağustos'taki Şampiyonlar Ligi play-off turunda kadroda kullanabilmek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #ROMELU LUKAKU #NAPOLİ #TRANSFER