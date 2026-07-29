Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte muhtemel rakibi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte muhtemel rakibi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze'ye konuk olacak. Heyecan dolu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin muhtemel rakibi ve nasıl tur atlayacağı merak konusu…

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 28.07.2026 23:21 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 07:13
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte muhtemel rakibi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Gornik Zabrze deplasmanında sahaya çıkacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte muhtemel rakibi

Heyecan dolu mücadele Zabrze Arena'da oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte muhtemel rakibi

Belçikalı hakem Lothar D'hondt müsabakada düdük çalacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte muhtemel rakibi

F.BAHÇE İLK MAÇI KAZANDI

Fenerbahçe, İstanbul'da oynanan maçta Gornik Zabrze karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte muhtemel rakibi

Sarı-lacivertliler, Polonya'da bu akşam kazanması durumunda skora bakmaksızın tur atlayacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte muhtemel rakibi

İsmail Kartal'ın öğrencileri yine beraberlik durumunda da skor fark etmeksizin üst tura adını yazdıracak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte muhtemel rakibi

MAĞLUBİYETLERDE NE OLACAK?

Fenerbahçe, Gornik Zabrze'ye 1 farklı yenilmesi halinde mücadele uzatmalara gidecek.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte muhtemel rakibi

Gornik Zabrze, 90 dakika sonucunda Fenerbahçe'yi 2 veya daha farklı skorla mağlup ederse sarı-lacivertliler, organizasyona veda edecek.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte muhtemel rakibi

MUHTEMEL RAKİP BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Sturm Graz ile kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte muhtemel rakibi

Sarı-lacivertliler, Gornik Zabrze'ye elenmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Twente – Ferençvaroş eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #GORNİK ZABRZE #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #UEFA AVRUPA LİGİ #İSMAİL KARTAL