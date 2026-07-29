Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? İşte muhtemel rakibi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Gornik Zabrze deplasmanında sahaya çıkacak. Heyecan dolu mücadele Zabrze Arena'da oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak. Belçikalı hakem Lothar D'hondt müsabakada düdük çalacak. F.BAHÇE İLK MAÇI KAZANDI Fenerbahçe, İstanbul'da oynanan maçta Gornik Zabrze karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Polonya'da bu akşam kazanması durumunda skora bakmaksızın tur atlayacak. İsmail Kartal'ın öğrencileri yine beraberlik durumunda da skor fark etmeksizin üst tura adını yazdıracak. MAĞLUBİYETLERDE NE OLACAK? Fenerbahçe, Gornik Zabrze'ye 1 farklı yenilmesi halinde mücadele uzatmalara gidecek. Gornik Zabrze, 90 dakika sonucunda Fenerbahçe'yi 2 veya daha farklı skorla mağlup ederse sarı-lacivertliler, organizasyona veda edecek. MUHTEMEL RAKİP BELLİ OLDU Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Sturm Graz ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, Gornik Zabrze'ye elenmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Twente – Ferençvaroş eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.