Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde tek hedef 3 puan

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde tek hedef 3 puan

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Slavia Prag ile kozlarını paylaşacak. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Peki Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte müsabakanın muhtemel 11'i ve detayları...

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Giriş Tarihi: 19.10.2026 22:29 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 07:07
Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde tek hedef 3 puan

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag ile Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde tek hedef 3 puan

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI, SAAT KAÇTA?

İspanyol hakem Ricardo de Burgos'un yöneteceği kritik müsabaka, saat 19.45'te başlayacak.

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde tek hedef 3 puan

ZORLU MÜCADELE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde tek hedef 3 puan

TEK HEDEF 3 PUAN

Avrupa serüvenine Roma karşısında başlayan Fenerbahçe, 10 Eylül'deki mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı. İkinci maç için İngiltere'ye giden sarı-lacivertliler, Aston Villa karşısında aldığı 6-0'lık mağlubiyetle İstanbul'a puansız döndü. İlk iki karşılaşmada 1 puan toplayabilen Fenerbahçe, Slavia Prag maçında bu tabloyu değiştirmeye çalışacak.

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde tek hedef 3 puan

SLAVIA PRAG İLE 4. MAÇ

Sarı-lacivertli temsilcimiz, Çek ekibiyle daha önce tarihinde 3 defa kozlarını paylaşmıştı.

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde tek hedef 3 puan

2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda İsmail Kartal yönetiminde Slavia Prag'a rakip olan sarı-lacivertli ekip, her iki maçı da 3-2 kaybetmişti.

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde tek hedef 3 puan

İki takım 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşti. Prag'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-1 galip tamamlamıştı.

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde tek hedef 3 puan

SLAVIA PRAG, TÜRK TAKIMLARIYLA 8. MAÇINA ÇIKACAK

Çekya temsilcisi Slavia Prag, daha önce Türk takımlarıyla 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 3'ünü Fenerbahçe'ye karşı oynayan Slavia, 2 kez Beşiktaş, 2 kez de Sivasspor'la karşılaştı.

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde tek hedef 3 puan

2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda Beşiktaş'la eşleşen Çekya temsilcisi, sahasındaki maçı 1-0 kazanırken, İstanbul'da 4-2 mağlup olmuştu. 2022-2023 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor'la aynı grupta yer alan Slavia Prag, her iki maçta da sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde tek hedef 3 puan

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKVİMİ

3. MAÇ
20 EKİM SALI
19.45 FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG

4. MAÇ
4 KASIM ÇARŞAMBA
20.45 FENERBAHÇE - LIVERPOOL

5. MAÇ
25 KASIM ÇARŞAMBA
23.00 SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE

6. MAÇ
9 ARALIK ÇARŞAMBA
23.00 LASK - FENERBAHÇE

7. MAÇ
20 OCAK ÇARŞAMBA
20.45 FENERBAHÇE - VILLARREAL

8. MAÇ
27 OCAK ÇARŞAMBA
23.00 ATLETICO MADRID - FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde tek hedef 3 puan

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, İsmail, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Lukaku

Slavia Prag: Markovic, Holes, Zima, Vicek, Isife, Sadilek, Nowak, Sturm, Provod, Ayaosi, Chytill

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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