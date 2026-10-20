Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde tek hedef 3 puan

SLAVIA PRAG, TÜRK TAKIMLARIYLA 8. MAÇINA ÇIKACAK

Çekya temsilcisi Slavia Prag, daha önce Türk takımlarıyla 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 3'ünü Fenerbahçe'ye karşı oynayan Slavia, 2 kez Beşiktaş, 2 kez de Sivasspor'la karşılaştı.