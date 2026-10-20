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Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde tek hedef 3 puan
Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde tek hedef 3 puan
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Slavia Prag ile kozlarını paylaşacak. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Peki Fenerbahçe-Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte müsabakanın muhtemel 11'i ve detayları...
Giriş Tarihi: 19.10.2026 22:29
Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 07:07