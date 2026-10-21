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Fenerbahçe-Slavia Prag maçı sonrası dikkat çeken sözler: 'Hem 2 puanı hem Ake'yi kaybetti...'
Fenerbahçe-Slavia Prag maçı sonrası dikkat çeken sözler: "Hem 2 puanı hem Ake'yi kaybetti..."
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. SABAH Spor'un usta yazarları; Ömer Üründül, Bülent Timurlenk ve Mustafa Çulcu karşılaşmayı değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
Giriş Tarihi: 20.10.2026 23:46
Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 07:08