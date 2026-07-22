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Fenerbahçe, Süper Lig’in yıldızını istiyor! Eğer Oosterwolde giderse…

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Sarı-lacivertlilerde, Jayden Oosterwolde'nin alternatifinin Süper Lig'de bulunduğu öğrenildi.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 22.07.2026 17:54 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 17:59
Fenerbahçe, Süper Lig’in yıldızını istiyor! Eğer Oosterwolde giderse…

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarındaki hareketliliğin devam ettiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in yıldızını istiyor! Eğer Oosterwolde giderse…

Sarı-lacivertlilerde, Jayden Oosterwolde'nin geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandığı belirtildi.

Fenerbahçe, Süper Lig’in yıldızını istiyor! Eğer Oosterwolde giderse…

TEKLİFLER VAR

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde'ye teklifler olduğu kaydedildi.

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Fenerbahçe, Süper Lig’in yıldızını istiyor! Eğer Oosterwolde giderse…

Sarı-lacivertlilerin, Jayden Oosterwolde'nin ayrılması durumunda stopere bir transfer yapabileceği belirtildi.

Fenerbahçe, Süper Lig’in yıldızını istiyor! Eğer Oosterwolde giderse…

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin alternatifinin Süper Lig'de bulunduğu vurgulandı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in yıldızını istiyor! Eğer Oosterwolde giderse…

Sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı sürpriz isim netlik kazandı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in yıldızını istiyor! Eğer Oosterwolde giderse…

ADİL DEMİRBAĞ RADARDA

Fenerbahçe'nin Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ ile ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe, Süper Lig’in yıldızını istiyor! Eğer Oosterwolde giderse…

Sarı-lacivertlilerin, Adil Demirbağ'ın durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

Fenerbahçe, Süper Lig’in yıldızını istiyor! Eğer Oosterwolde giderse…

28 yaşındaki Adil Demirbağ'ın Konyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Fenerbahçe, Süper Lig’in yıldızını istiyor! Eğer Oosterwolde giderse…

Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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