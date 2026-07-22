Fenerbahçe, Süper Lig’in yıldızını istiyor! Eğer Oosterwolde giderse…

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarındaki hareketliliğin devam ettiği ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde, Jayden Oosterwolde'nin geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandığı belirtildi. TEKLİFLER VAR Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde'ye teklifler olduğu kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin, Jayden Oosterwolde'nin ayrılması durumunda stopere bir transfer yapabileceği belirtildi. Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin alternatifinin Süper Lig'de bulunduğu vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı sürpriz isim netlik kazandı. ADİL DEMİRBAĞ RADARDA Fenerbahçe'nin Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ ile ilgilendiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, Adil Demirbağ'ın durumunu yakından takip ettiği ifade edildi. 28 yaşındaki Adil Demirbağ'ın Konyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.