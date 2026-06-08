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Fenerbahçe transfer haberi: İspanya takımlarından Marco Asensio bombası! Fenerbahçe'nin kararı net...
Fenerbahçe transfer haberi: İspanya takımlarından Marco Asensio bombası! Fenerbahçe'nin kararı net...
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'ya ülkesinden büyük bir ilgi var. Birçok takım, yıldız futbolcuyu transfer etmek isterken sarı-lacivertlilerin düşüncesi de belli oldu. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 08.06.2026 12:38
Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 12:40