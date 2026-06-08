Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe transfer haberi: İspanya takımlarından Marco Asensio bombası! Fenerbahçe'nin kararı net...

Fenerbahçe transfer haberi: İspanya takımlarından Marco Asensio bombası! Fenerbahçe'nin kararı net...

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'ya ülkesinden büyük bir ilgi var. Birçok takım, yıldız futbolcuyu transfer etmek isterken sarı-lacivertlilerin düşüncesi de belli oldu. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 08.06.2026 12:38 Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 12:40
Fenerbahçe transfer haberi: İspanya takımlarından Marco Asensio bombası! Fenerbahçe’nin kararı net...

Fenerbahçe'de dün gerçekleştirilen seçimlerde Aziz Yıldırım, 8 yıl aranın ardından başkanlık koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe transfer haberi: İspanya takımlarından Marco Asensio bombası! Fenerbahçe’nin kararı net...

Sarı-lacivertlilerde yeni dönemde teknik direktörlük görevine ise Aykut Kocaman'ın getirilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe transfer haberi: İspanya takımlarından Marco Asensio bombası! Fenerbahçe’nin kararı net...

Daha sonrasında ise Kanarya'da mevcut kadronun üzerine yeni takviyeler yapılacak ve hazırlıklar başlayacak.

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Fenerbahçe transfer haberi: İspanya takımlarından Marco Asensio bombası! Fenerbahçe’nin kararı net...

Fenerbahçe'de bir yandan da takımda bulunan yıldız futbolculara da ilgi sürüyor. Bu isimlerden biri de Marco Asensio.

Fenerbahçe transfer haberi: İspanya takımlarından Marco Asensio bombası! Fenerbahçe’nin kararı net...

VILLARREAL HAREKETE GEÇTİ

Fichajes'te yer alan habere göre Villarreal, İspanyol hücum oyuncusu Marco Asensio'yu yeniden LaLiga'ya kazandırmak amacıyla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe transfer haberi: İspanya takımlarından Marco Asensio bombası! Fenerbahçe’nin kararı net...

TECRÜBELİ İSİM ARAYIŞI

Haberde, Villarreal'in hücum hattının kalitesini artırmak için tecrübeli ve kendini kanıtlamış oyuncular aradığı ifade edildi.

Fenerbahçe transfer haberi: İspanya takımlarından Marco Asensio bombası! Fenerbahçe’nin kararı net...

ÖZELLİKLERİ UYUYOR

Asensio'nun ise deneyimi, son pas becerisi ve ceza sahası dışından oluşturduğu tehdit ile önemli katkı sağlayabileceğinin düşünüldüğü aktarıldı.

Fenerbahçe transfer haberi: İspanya takımlarından Marco Asensio bombası! Fenerbahçe’nin kararı net...

F.BAHÇE DÜŞÜK BEDEL İSTEMİYOR

Ancak transferin kolay görünmediği, Fenerbahçe'nin oyuncuyla Asensio'yu düşük bir bedelle göndermeyi düşünmediği belirtildi.

Fenerbahçe transfer haberi: İspanya takımlarından Marco Asensio bombası! Fenerbahçe’nin kararı net...

2 KULÜP DAHA DEVREDE

Öte yandan Villarreal'in yanı sıra Espanyol ve Real Sociedad'ın da oyuncuyu yakından takip ettiği vurgulandı.

Fenerbahçe transfer haberi: İspanya takımlarından Marco Asensio bombası! Fenerbahçe’nin kararı net...

DÖNÜŞE YEŞİL IŞIK

Oyuncunun İspanya'ya dönme fikrine sıcak bakabileceği ancak Fenerbahçe'deki mevcut konumu ve sözleşme şartlarının da transfer sürecinde belirleyici olacağı ifade edildi.

Fenerbahçe transfer haberi: İspanya takımlarından Marco Asensio bombası! Fenerbahçe’nin kararı net...

38 MAÇTA OYNADI

Marco Asensio, sarı-lacivertli forma altında geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplamda 38 maçta forma giydi.

Fenerbahçe transfer haberi: İspanya takımlarından Marco Asensio bombası! Fenerbahçe’nin kararı net...

PERFORMANSI

2,746 dakika süre alan Asensio, rakip fileleri 13 kez havalandırırken, 14 de asist katkısı üretmeyi başardı.

Fenerbahçe transfer haberi: İspanya takımlarından Marco Asensio bombası! Fenerbahçe’nin kararı net...

SÖZLEŞME DURUMU

Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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