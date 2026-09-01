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Fenerbahçe tüm kozlarını oynuyor! Son 4 gün ‘Uzun’ geçecek...

Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki Can Uzun için tüm kozlarını oynayacak olan Fenerbahçe, Alman ekibinin istediği 40 milyon Euro'luk bonservisi indirmeye çalışıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.09.2026 00:25 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 07:07