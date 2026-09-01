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Fenerbahçe tüm kozlarını oynuyor! Son 4 gün ‘Uzun’ geçecek...

Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki Can Uzun için tüm kozlarını oynayacak olan Fenerbahçe, Alman ekibinin istediği 40 milyon Euro'luk bonservisi indirmeye çalışıyor. İşte detaylar...

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 01.09.2026 00:25 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 07:07
Fenerbahçe tüm kozlarını oynuyor! Son 4 gün ‘Uzun’ geçecek...

Yabancı kontenjanı dolu olan Fenerbahçe, yerli rotasyonunu güçlendirmek için gözünü milli yıldız Can Uzun'a çevirdi.

Fenerbahçe tüm kozlarını oynuyor! Son 4 gün ‘Uzun’ geçecek...

Anderson Talisca'nın ayrılık ihtimalini de göz önünde bulunduran sarı-lacivertliler, hücum hattındaki yerli alternatiflerini artırmak için Eintracht Frankfurt'un 20 yaşındaki Türk yıldızını gündemine aldı.

Fenerbahçe tüm kozlarını oynuyor! Son 4 gün ‘Uzun’ geçecek...

Milli futbolcu, Galatasaray'ın da uzun süre takibinde kaldı.

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Fenerbahçe tüm kozlarını oynuyor! Son 4 gün ‘Uzun’ geçecek...

Başkan Aziz Yıldırım'ın, genç futbolcunun transferi için kurmaylarına talimat verdi.

Fenerbahçe tüm kozlarını oynuyor! Son 4 gün ‘Uzun’ geçecek...

Futbol Şubeleri Sorumlusu Cihan Kamer'in Almanya'ya giderek Eintracht Frankfurt yetkilileriyle görüşmesinin planlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe tüm kozlarını oynuyor! Son 4 gün ‘Uzun’ geçecek...

Bundesliga kulübünün, Can Uzun için 40 milyon Euro seviyesinde bonservis talep ettiği ifade edildi. Bununla birlikte, Fenerbahçe'nin farklı bir formül üzerinde çalıştığı belirtildi.

Fenerbahçe tüm kozlarını oynuyor! Son 4 gün ‘Uzun’ geçecek...

Sarı-lacivertlilerin ilk etapta kiralama, ardından satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunmayı planladığı öğrenildi.

Fenerbahçe tüm kozlarını oynuyor! Son 4 gün ‘Uzun’ geçecek...

Avrupa'da bugün, Türkiye'de 4 Eylül'de sona erecek yaz transfer döneminin son saatlerine kadar şartlar zorlanacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör