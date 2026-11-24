5 büyük lig dışındaki en iyi takımlar hangileri? Football Ranked bu listeyi yayınladı. Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe ilk 20 içerisinde yer aldı. İşte 5 büyük lig dışında en iyi takımlar... 20- AEK | Yunanistan 19- Viking | Norveç 18- Twente | Hollanda 17- Ferençvaroş | Macaristan 16- Flamengo | Brezilya 15- Al Nassr | Suudi Arabistan 14- Fenerbahçe | Türkiye 13- Slavia Prag | Çekya 12- Panathinaikos | Yunanistan 11- Ajax | Hollanda 10- Galatasaray | Türkiye 9- Olimpiakos | Yunanistan 8- Bodo Glimt | Norveç 7- Porto | Portekiz 6- PSV Eindhoven | Hollanda 5- Al Hilal | Suudi Arabistan 4- Union Saint Gilloise | Belçika 3- Club Brugge | Belçika 2- Sporting | Portekiz 1- Benfica | Portekiz