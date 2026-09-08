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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki tur ihtimalleri açıklandı! Yapay zekadan olay tahmin

SON DAKİKA HABERLERİ | UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun heyecanı start veriyor. Yapay zeka, temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer alacağı Devler Ligi arenası simüle etti. İşte Süper Lig devlerinin tur ihtimalleri...

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Giriş Tarihi: 08.09.2026 10:34 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 10:53
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki tur ihtimalleri açıklandı! Yapay zekadan olay tahmin
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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonunun perdesi açılıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki tur ihtimalleri açıklandı! Yapay zekadan olay tahmin

Opta, Devler Ligi'nde yeni sezon öncesinde, turnuvada yer alacak 36 takımın lig aşamasında oynayacağı 8 maç ve sonraki turlarla ilgili değerlendirmelerini yayınladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki tur ihtimalleri açıklandı! Yapay zekadan olay tahmin

BİNLERCE KEZ SİMÜLE EDİLDİ

10 bin simülasyon sonucunda takımların play-off, son 16, çeyrek final, yarı final, final ve şampiyonluk şansları hesaplandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki tur ihtimalleri açıklandı! Yapay zekadan olay tahmin

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonluk için favorileri ve temsilcilerimizin tur ihtimalleri...

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki tur ihtimalleri açıklandı! Yapay zekadan olay tahmin

EN BÜYÜK ADAY ARSENAL

Yapılan simülasyona göre geçtiğimiz sezonun finalisti Arsenal, bu sezonun da en büyük şampiyonluk favorisi olarak gösterildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki tur ihtimalleri açıklandı! Yapay zekadan olay tahmin

Arsenal'ı Bayern Münih, Manchester City, Barcelona ve son şampiyon Paris Saint-Germain takip etti.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki tur ihtimalleri açıklandı! Yapay zekadan olay tahmin

FENERBAHÇE

Son 16 play-off: Yüzde 48.2

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki tur ihtimalleri açıklandı! Yapay zekadan olay tahmin

Son 16: Yüzde 27.5

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki tur ihtimalleri açıklandı! Yapay zekadan olay tahmin

Çeyrek final: Yüzde 8.4

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki tur ihtimalleri açıklandı! Yapay zekadan olay tahmin

Yarı final: Yüzde 2.2

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki tur ihtimalleri açıklandı! Yapay zekadan olay tahmin

Final: Yüzde 0.5

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki tur ihtimalleri açıklandı! Yapay zekadan olay tahmin

Şampiyonluk: 0.2

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki tur ihtimalleri açıklandı! Yapay zekadan olay tahmin

GALATASARAY

Son 16 play-off: Yüzde 44.3

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki tur ihtimalleri açıklandı! Yapay zekadan olay tahmin

Son 16: Yüzde 23.7

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki tur ihtimalleri açıklandı! Yapay zekadan olay tahmin

Çeyrek final: Yüzde 7.3

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki tur ihtimalleri açıklandı! Yapay zekadan olay tahmin

Yarı final: Yüzde 2.1

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki tur ihtimalleri açıklandı! Yapay zekadan olay tahmin

Final: Yüzde 0.4

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki tur ihtimalleri açıklandı! Yapay zekadan olay tahmin

Şampiyonluk: Yüzde 0.1

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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