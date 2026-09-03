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Fenerbahçe’de 5 ayrılığın faturası netleşti! Bonservis kazanıldı mı?

Kadroda büyük bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, 5 futbolcu ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli takımda gönderilen bu isimler haneye zarar olarak yazdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 03.09.2026 06:43 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 07:04
Fenerbahçe’de 5 ayrılığın faturası netleşti! Bonservis kazanıldı mı?

Aziz Yıldırım'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla kadroda kabuk değişimi yaşandı.

Fenerbahçe’de 5 ayrılığın faturası netleşti! Bonservis kazanıldı mı?

Yıldırım haziran ayında göreve geldiğinde takımda yer alan 24'ü yabancı, 20'si yerli 44 oyuncu sayısını 33'e düşürdü.

Fenerbahçe’de 5 ayrılığın faturası netleşti! Bonservis kazanıldı mı?

170 milyon Euro'luk maaş yükü de 140 milyon Euro'ya geriledi. Ancak büyük paralara gelen 5 oyuncunun gidişi haneye zarar olarak yazdı.

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Fenerbahçe’de 5 ayrılığın faturası netleşti! Bonservis kazanıldı mı?

2023- 24'te 15 milyon Euro'ya alınan Cengiz Ünder, para kazandırmadan Çorum'a gitti.

Fenerbahçe’de 5 ayrılığın faturası netleşti! Bonservis kazanıldı mı?

Aynı sezon sarı-lacivertli takıma 8.3 milyona gelen Becao bedelsiz ayrılacak.

Fenerbahçe’de 5 ayrılığın faturası netleşti! Bonservis kazanıldı mı?

2024-25'te 11.5 milyonluk yatırım yapılan Diego Carlos'tan 2.8 milyon Euro kiralama elde edilirken bu yaz Parma'ya kiralandı.

Fenerbahçe’de 5 ayrılığın faturası netleşti! Bonservis kazanıldı mı?

Aynı sezon 12 milyona alınan Amrabat, bedava Ajax'ın yolunu tuttu.

Fenerbahçe’de 5 ayrılığın faturası netleşti! Bonservis kazanıldı mı?

2 sene önce 8.5 milyona kadroya katılan Çağlar Söyüncü de yine para kazandırmadan gidecek.

Fenerbahçe’de 5 ayrılığın faturası netleşti! Bonservis kazanıldı mı?

Toplamda 55.3 milyon Euro ödeme yapan F.Bahçe, kiralayarak 4 milyon Euro alırken 51.3 milyon Euro zarar etti.

Fenerbahçe’de 5 ayrılığın faturası netleşti! Bonservis kazanıldı mı?

TALISCA DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLDÜ

F.Bahçe'de Talisca düğümü çözüldü. Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli kulübün kendisini göndermek için anlaşma sağladığı Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe’de 5 ayrılığın faturası netleşti! Bonservis kazanıldı mı?

Talisca, transferin son işlemlerini tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek.

Fenerbahçe’de 5 ayrılığın faturası netleşti! Bonservis kazanıldı mı?

Al-Jazira, bu transfer için Kanarya'ya bonservis bedeli ödemeyecek. Yönetim, yabancı oyuncu kontenjanında yer açmak ve maaş bütçesinde (İki sezon 14 milyon Euro) rahatlama sağlamak amacıyla transfere onay verdi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#FENERBAHÇE #SARI LACİVERTLİ