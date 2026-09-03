Fenerbahçe’de 5 ayrılığın faturası netleşti! Bonservis kazanıldı mı?

Aziz Yıldırım'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla kadroda kabuk değişimi yaşandı. Yıldırım haziran ayında göreve geldiğinde takımda yer alan 24'ü yabancı, 20'si yerli 44 oyuncu sayısını 33'e düşürdü. 170 milyon Euro'luk maaş yükü de 140 milyon Euro'ya geriledi. Ancak büyük paralara gelen 5 oyuncunun gidişi haneye zarar olarak yazdı. 2023- 24'te 15 milyon Euro'ya alınan Cengiz Ünder, para kazandırmadan Çorum'a gitti. Aynı sezon sarı-lacivertli takıma 8.3 milyona gelen Becao bedelsiz ayrılacak. 2024-25'te 11.5 milyonluk yatırım yapılan Diego Carlos'tan 2.8 milyon Euro kiralama elde edilirken bu yaz Parma'ya kiralandı. Aynı sezon 12 milyona alınan Amrabat, bedava Ajax'ın yolunu tuttu. 2 sene önce 8.5 milyona kadroya katılan Çağlar Söyüncü de yine para kazandırmadan gidecek. Toplamda 55.3 milyon Euro ödeme yapan F.Bahçe, kiralayarak 4 milyon Euro alırken 51.3 milyon Euro zarar etti. TALISCA DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLDÜ F.Bahçe'de Talisca düğümü çözüldü. Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli kulübün kendisini göndermek için anlaşma sağladığı Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira ile anlaşmaya vardı. Talisca, transferin son işlemlerini tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. Al-Jazira, bu transfer için Kanarya'ya bonservis bedeli ödemeyecek. Yönetim, yabancı oyuncu kontenjanında yer açmak ve maaş bütçesinde (İki sezon 14 milyon Euro) rahatlama sağlamak amacıyla transfere onay verdi.