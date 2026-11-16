Fenerbahçe’de alarm! Emre Belözoğlu’nu düşündüren sorun

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçına Çorum FK karşısında çıkmıştı. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında deplasmanda oynadığı maçı 5-0 üstün tamamlamıştı. SIRADAKİ RAKİP KOCAELİSPOR Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli aranın ardından Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. BELÖZOĞLU'NU DÜŞÜNDÜREN SORUN Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında kazanarak Süper Lig'de çıkışını sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde yaşanan sorun ise Emre Belözoğlu'nu düşündürüyor. SAVUNMADAKİ EKSİKLER CAN SIKIYOR Fenerbahçe'de özellikle savunma tandemindeki eksikler teknik heyetin canını sıkıyor. Fenerbahçe'de devreyi kapatan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Nathan Ake'nin sakatlığı nüksetmişti. Sarı-lacivertlilerde, derbide kırmızı kart gören Archie Brown'ın da cezası sona ermedi. 3 OYUNCU YOK Fenerbahçe'de savunma hattındaki 3 önemli isim, Kocaelispor deplasmanında forma giyemeyecek. Emre Belözoğlu'nun Kocaelispor maçında savunma kurgusunda yapacağı tercihler merak konusu...