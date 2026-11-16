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Fenerbahçe’de alarm! Emre Belözoğlu’nu düşündüren sorun

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde, Kocaelispor maçı öncesi yaşanan sorun sonrası Emre Belözoğlu'nun kararı merak konusu…

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Giriş Tarihi: 16.11.2026 18:42
Fenerbahçe’de alarm! Emre Belözoğlu’nu düşündüren sorun

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçına Çorum FK karşısında çıkmıştı.

Fenerbahçe’de alarm! Emre Belözoğlu’nu düşündüren sorun

Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında deplasmanda oynadığı maçı 5-0 üstün tamamlamıştı.

Fenerbahçe’de alarm! Emre Belözoğlu’nu düşündüren sorun

SIRADAKİ RAKİP KOCAELİSPOR

Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen milli aranın ardından Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe’de alarm! Emre Belözoğlu’nu düşündüren sorun

BELÖZOĞLU'NU DÜŞÜNDÜREN SORUN

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında kazanarak Süper Lig'de çıkışını sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe’de alarm! Emre Belözoğlu’nu düşündüren sorun

Sarı-lacivertlilerde yaşanan sorun ise Emre Belözoğlu'nu düşündürüyor.

Fenerbahçe’de alarm! Emre Belözoğlu’nu düşündüren sorun

SAVUNMADAKİ EKSİKLER CAN SIKIYOR

Fenerbahçe'de özellikle savunma tandemindeki eksikler teknik heyetin canını sıkıyor.

Fenerbahçe’de alarm! Emre Belözoğlu’nu düşündüren sorun

Fenerbahçe'de devreyi kapatan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Nathan Ake'nin sakatlığı nüksetmişti.

Fenerbahçe’de alarm! Emre Belözoğlu’nu düşündüren sorun

Sarı-lacivertlilerde, derbide kırmızı kart gören Archie Brown'ın da cezası sona ermedi.

Fenerbahçe’de alarm! Emre Belözoğlu’nu düşündüren sorun

3 OYUNCU YOK

Fenerbahçe'de savunma hattındaki 3 önemli isim, Kocaelispor deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe’de alarm! Emre Belözoğlu’nu düşündüren sorun

Emre Belözoğlu'nun Kocaelispor maçında savunma kurgusunda yapacağı tercihler merak konusu...

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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