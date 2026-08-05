Fenerbahçe’de Anderson Talisca fırtınası! Mason Greenwood’dan bir ilk

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde, İsmail Kartal tarafından Mason Greenwood'a ilk 11'de forma şansı verildi. Mason Greenwood, Fenerbahçe – Sturm Graz maçıyla birlikte sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de şans buldu. TALISCA FORVETTE Sarı-lacivertlilerde forvet rotasyonunda yine Anderson Talisca şans buldu. Fenerbahçe'yi Sturm Graz karşısında öne geçiren golü Anderson Talisca kaydetti. Sarı-lacivertlilerin yıldızı, bu sezon attığı gol sayısını 3'e yükseltti. HER MAÇTA ATTI Anderson Talisca, bu sezon şans bulduğu tüm resmi maçlarda rakip fileleri havalandırdı. Sarı-lacivertlilerde ikinci golü atan isim Mason Greenwood oldu. 45. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası dışından şık bir vuruşa imza atan Mason Greenwood ağları sarstı. İLK GOL SEVİNCİ Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol atma başarısı gösterdi.