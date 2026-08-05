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Fenerbahçe’de Anderson Talisca fırtınası! Mason Greenwood’dan bir ilk

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Sturm Graz'ı konuk etti. İstanbul'daki maça Anderson Talisca ile Mason Greenwood damga vurdu.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 05.08.2026 22:19 Güncelleme Tarihi: 05.08.2026 22:20
Fenerbahçe’de Anderson Talisca fırtınası! Mason Greenwood’dan bir ilk

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe’de Anderson Talisca fırtınası! Mason Greenwood’dan bir ilk

Sarı-lacivertlilerde, İsmail Kartal tarafından Mason Greenwood'a ilk 11'de forma şansı verildi.

Fenerbahçe’de Anderson Talisca fırtınası! Mason Greenwood’dan bir ilk

Mason Greenwood, Fenerbahçe – Sturm Graz maçıyla birlikte sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de şans buldu.

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Fenerbahçe’de Anderson Talisca fırtınası! Mason Greenwood’dan bir ilk

TALISCA FORVETTE

Sarı-lacivertlilerde forvet rotasyonunda yine Anderson Talisca şans buldu.

Fenerbahçe’de Anderson Talisca fırtınası! Mason Greenwood’dan bir ilk

Fenerbahçe'yi Sturm Graz karşısında öne geçiren golü Anderson Talisca kaydetti.

Fenerbahçe’de Anderson Talisca fırtınası! Mason Greenwood’dan bir ilk

Sarı-lacivertlilerin yıldızı, bu sezon attığı gol sayısını 3'e yükseltti.

Fenerbahçe’de Anderson Talisca fırtınası! Mason Greenwood’dan bir ilk

HER MAÇTA ATTI

Anderson Talisca, bu sezon şans bulduğu tüm resmi maçlarda rakip fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe’de Anderson Talisca fırtınası! Mason Greenwood’dan bir ilk

Sarı-lacivertlilerde ikinci golü atan isim Mason Greenwood oldu.

Fenerbahçe’de Anderson Talisca fırtınası! Mason Greenwood’dan bir ilk

45. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası dışından şık bir vuruşa imza atan Mason Greenwood ağları sarstı.

Fenerbahçe’de Anderson Talisca fırtınası! Mason Greenwood’dan bir ilk

İLK GOL SEVİNCİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol atma başarısı gösterdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #MASON GREENWOOD #ANDERSON TALİSCA #STURM GRAZ #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ