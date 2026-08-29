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Fenerbahçe’de Anderson Talisca yol ayrımında! Can Uzun hedefi

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın geleceği merak konusu. Sarı-lacivertliler, Anderson Talisca ayrılırsa Can Uzun'u renklerine bağlamak için gaza basacak.

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 28.08.2026 23:38 Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 07:20
Fenerbahçe’de Anderson Talisca yol ayrımında! Can Uzun hedefi

Fenerbahçe, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken gündemine sürpriz bir ismi aldı.

Fenerbahçe’de Anderson Talisca yol ayrımında! Can Uzun hedefi

Sarı-lacivertlilerin, Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun'u bu bölgedeki öncelikli hedeflerden biri olarak değerlendirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe’de Anderson Talisca yol ayrımında! Can Uzun hedefi

YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ

Haziran 2029'a kadar Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki futbolcu için Alman kulübünün yüksek bir bonservis beklentisi bulunuyor.

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Fenerbahçe’de Anderson Talisca yol ayrımında! Can Uzun hedefi

Frankfurt'un oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmaması nedeniyle transferin kolay olmayacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe’de Anderson Talisca yol ayrımında! Can Uzun hedefi

20 yaşındaki Can Uzun, bu sezon Almanya Kupası'nda 1 maça çıktı ve 2 gol ile 3 asist üretti.

Fenerbahçe’de Anderson Talisca yol ayrımında! Can Uzun hedefi

TALISCA'NIN GELECEĞİNE BAĞLI

Fenerbahçe'nin, Can Uzun konusunda izleyeceği yol ise Anderson Talisca'nın geleceğine bağlı olacak.

Fenerbahçe’de Anderson Talisca yol ayrımında! Can Uzun hedefi

Talisca'nın Fenerbahçe'den ayrılması halinde sarı-lacivertli yönetimin, Can Uzun için resmi teklif yapması planlanıyor.

Fenerbahçe’de Anderson Talisca yol ayrımında! Can Uzun hedefi

TALISCA GİTMEK İSTEMİYOR

Anderson Talisca'nın transferi için Al Jazira ile anlaşmaya vardı. Ancak Brezilyalı futbolcu ayrılmak istemiyor ve yoluna sarı-lacivertli kulüpte devam etmeyi düşünüyor.

Fenerbahçe’de Anderson Talisca yol ayrımında! Can Uzun hedefi

Talisca'yı göndermeyi planlayan Fenerbahçe ise bugün 32 yaşındaki oyuncuyla bir görüşme yapacak.

Fenerbahçe’de Anderson Talisca yol ayrımında! Can Uzun hedefi

Tecrübeli oyuncu ayrıca sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı ve şu ifadeleri kullandı: "İnsanlar, kullanılıp sonra bir kenara atılacak tek kullanımlık nesneler değildir."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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