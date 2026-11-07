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Fenerbahçe’de Archie Brown kararı! Transfer için şart belirlendi

Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, Avrupa'dan dev kulüplerin radarına girdi. Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertlilerin, tecrübeli futbolcuyla ilgili kararı belli oldu.

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Giriş Tarihi: 07.11.2026 17:14
Fenerbahçe’de Archie Brown kararı! Transfer için şart belirlendi

Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe'de Archie Brown'ın geleceği konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe’de Archie Brown kararı! Transfer için şart belirlendi

Archie Brown, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin yakın takibine alındı.

Fenerbahçe’de Archie Brown kararı! Transfer için şart belirlendi

İngiliz sol bekin özellikle Şampiyonlar Ligi performansı kendisine yönelik ilgiyi artırdı.

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Fenerbahçe’de Archie Brown kararı! Transfer için şart belirlendi

TEKLİF BEKLENİYOR

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de Archie Brown'a ara transfer döneminde tekliflerin gelebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe’de Archie Brown kararı! Transfer için şart belirlendi

24 yaşındaki sol bekin transferinde son kararı Emre Belözoğlu'nun vereceği ifade edildi.

Fenerbahçe’de Archie Brown kararı! Transfer için şart belirlendi

ŞART BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Archie Brown'ı astronomik bir teklif gelmezse satmaya sıcak bakmadığı vurgulandı.

Fenerbahçe’de Archie Brown kararı! Transfer için şart belirlendi

Archie Brown'ın Liverpool tarafından yakın takipte olduğu öne sürülmüştü.

Fenerbahçe’de Archie Brown kararı! Transfer için şart belirlendi

16 MAÇTA 5 GOL KATKISI

Archie Brown, bu sezon Fenerbahçe'de 16 maça çıktı ve bu süreçte 3 gol ile 2 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe’de Archie Brown kararı! Transfer için şart belirlendi

24 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’de Archie Brown kararı! Transfer için şart belirlendi

Archie Brown'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

Fenerbahçe’de Archie Brown kararı! Transfer için şart belirlendi

GENT PAY ALACAK

Archie Brown'ın bir sonraki satışından Fenerbahçe, Gent'e yüzde 10 pay ödeyecek.

Fenerbahçe’de Archie Brown kararı! Transfer için şart belirlendi

24 yaşındaki sol bekin transferi için geçtiğimiz sezon başında sarı-lacivertliler, 8 milyon Euro ödemişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #EMRE BELÖZOĞLU #ARCHİE BROWN #TRANSFER