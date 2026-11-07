Fenerbahçe’de Archie Brown kararı! Transfer için şart belirlendi

Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe'de Archie Brown'ın geleceği konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Archie Brown, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin yakın takibine alındı. İngiliz sol bekin özellikle Şampiyonlar Ligi performansı kendisine yönelik ilgiyi artırdı. TEKLİF BEKLENİYOR Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de Archie Brown'a ara transfer döneminde tekliflerin gelebileceği öğrenildi. 24 yaşındaki sol bekin transferinde son kararı Emre Belözoğlu'nun vereceği ifade edildi. ŞART BELLİ OLDU Fenerbahçe'nin Archie Brown'ı astronomik bir teklif gelmezse satmaya sıcak bakmadığı vurgulandı. Archie Brown'ın Liverpool tarafından yakın takipte olduğu öne sürülmüştü. 16 MAÇTA 5 GOL KATKISI Archie Brown, bu sezon Fenerbahçe'de 16 maça çıktı ve bu süreçte 3 gol ile 2 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor. Archie Brown'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. GENT PAY ALACAK Archie Brown'ın bir sonraki satışından Fenerbahçe, Gent'e yüzde 10 pay ödeyecek. 24 yaşındaki sol bekin transferi için geçtiğimiz sezon başında sarı-lacivertliler, 8 milyon Euro ödemişti.