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Fenerbahçe'de Aston Villa yenilgisi transferi hızlandırdı! 5 yıldızdan 2'si imza atacak....
Fenerbahçe'de Aston Villa yenilgisi transferi hızlandırdı! 5 yıldızdan 2'si imza atacak....
Son dakika transfer haberleri: Bu sezon hem Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren hem de Devler Ligi'nde sahne alan sarı-lacivertliler, devre arası transfer dönemini hareketli geçirecek. Sarı-lacivertlilerin 5 yıldız ismi listesine aldığı iddia edildi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 15.10.2026 16:18
Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 17:12