Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe'de Aston Villa yenilgisi transferi hızlandırdı! 5 yıldızdan 2'si imza atacak....

Fenerbahçe'de Aston Villa yenilgisi transferi hızlandırdı! 5 yıldızdan 2'si imza atacak....

Son dakika transfer haberleri: Bu sezon hem Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren hem de Devler Ligi'nde sahne alan sarı-lacivertliler, devre arası transfer dönemini hareketli geçirecek. Sarı-lacivertlilerin 5 yıldız ismi listesine aldığı iddia edildi. İşte ayrıntılar...

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Giriş Tarihi: 15.10.2026 16:18 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 17:12
Fenerbahçe’de Aston Villa yenilgisi transferi hızlandırdı! 5 yıldızdan 2’si imza atacak....

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa'ya konuk olan Fenerbahçe, 6-0'lık yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe'nin Aston Villa mağlubiyetinin sebepleri! | Video

Fenerbahçe’de Aston Villa yenilgisi transferi hızlandırdı! 5 yıldızdan 2’si imza atacak....

İngiltere deplasmanından eli boş dönen sarı-lacivertliler, Alanyaspor galibiyetiyle yeniden moral bulma arzusunda.

Fenerbahçe’de Aston Villa yenilgisi transferi hızlandırdı! 5 yıldızdan 2’si imza atacak....

Bu sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddiasını sürdürmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerin devre arası transfer dönemini de hareketli geçirmesi bekleniyor. (Fanatik)

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Fenerbahçe’de Aston Villa yenilgisi transferi hızlandırdı! 5 yıldızdan 2’si imza atacak....

ORTA SAHA OPERASYONU

Orta saha rotasyonunu güçlendirmeyi planlayan Kanarya cephesi, Brighton forması giyen Yasin Ayari'yi gündeminde tutuyor.

Fenerbahçe’de Aston Villa yenilgisi transferi hızlandırdı! 5 yıldızdan 2’si imza atacak....

Premier Lig ekibiyle sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varamayan İsveçli yıldıza İngiliz ve Alman ekiplerinin de ilgisi bulunuyor.

Fenerbahçe’de Aston Villa yenilgisi transferi hızlandırdı! 5 yıldızdan 2’si imza atacak....

Yönetimin, uygun şartların oluşması halinde 23 yaşındaki futbolcunun transferi için gaza basacağı gelen haberler arasında.

Fenerbahçe’de Aston Villa yenilgisi transferi hızlandırdı! 5 yıldızdan 2’si imza atacak....

HAKAN ÇALHANOĞLU HAYALİ

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, uzun süredir Fenerbahçe'nin gündemini meşgul ediyordu.

Fenerbahçe’de Aston Villa yenilgisi transferi hızlandırdı! 5 yıldızdan 2’si imza atacak....

32 yaşındaki futbolcunun, Haziran ayında Inter ile kontratı sona erecek. Serie A devi, Hakan'a yeni bir kontrat önerdiği ancak maaşında indirim talep ettiği için bu teklifin kabul görmediği vurgulandı.

Fenerbahçe’de Aston Villa yenilgisi transferi hızlandırdı! 5 yıldızdan 2’si imza atacak....

DEVREYE GİRİLEBİLİR

Juventus'un da devreye girmesiyle transferde rekabet arttığı belirtilirken, sarı-lacivertlilerin devreye girebileceği ifade edildi.

Fenerbahçe’de Aston Villa yenilgisi transferi hızlandırdı! 5 yıldızdan 2’si imza atacak....

Bu sezon 6 karşılaşmada sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 3 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Fenerbahçe’de Aston Villa yenilgisi transferi hızlandırdı! 5 yıldızdan 2’si imza atacak....

GENÇ YILDIZ DA LİSTEDE

Fenerbahçe'nin orta saha için listesindeki bir diğer aday ise Lorient forması giyen Arthur Avom.

Fenerbahçe’de Aston Villa yenilgisi transferi hızlandırdı! 5 yıldızdan 2’si imza atacak....

Sarı-lacivertlilerin, +4 kontenjanına da uyan genç futbolcu için ilk temaslarını kurduğu öne sürülüyor.

Fenerbahçe’de Aston Villa yenilgisi transferi hızlandırdı! 5 yıldızdan 2’si imza atacak....

Kamerunlu yıldız, bu sezon Fransa Ligue 1 ekibiyle 6 karşılaşmada 326 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe’de Aston Villa yenilgisi transferi hızlandırdı! 5 yıldızdan 2’si imza atacak....

GREENWOOD ARKADAŞI

Orta sahanın yanı sıra kanat bölgesine de bir hamle yapmayı düşünen Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Igor Paixao'yu gözüne kestirdi.

Fenerbahçe’de Aston Villa yenilgisi transferi hızlandırdı! 5 yıldızdan 2’si imza atacak....

Ekonomik nedenlerle satış yapması gereken Marsilya'nın Brezilyalı kanat oyuncusu için yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor.

Fenerbahçe’de Aston Villa yenilgisi transferi hızlandırdı! 5 yıldızdan 2’si imza atacak....

BRAHIM DIAZ UMUDU

Real Madrid'de geleceği belirsizliğini koruyan Brahim Diaz da Fenerbahçe'nin doğal adayları arasında.

Fenerbahçe’de Aston Villa yenilgisi transferi hızlandırdı! 5 yıldızdan 2’si imza atacak....

İspanyol ekibinde istediği süreleri bulamayan Faslı yıldızın, ara transfer döneminde ayrılık ihtimalini değerlendirebilir.

Fenerbahçe’de Aston Villa yenilgisi transferi hızlandırdı! 5 yıldızdan 2’si imza atacak....

Transfermarkt değeri 35 milyon Euro olan Brahim Diaz'ı İtalyan takımları da radarına almış durumda.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE #ASTON VİLLA #SÜPER LİG #DEVLER LİGİ