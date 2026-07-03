Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’de ayrılığa izin çıkmadı! Kontenjan engeli

Fenerbahçe’de ayrılığa izin çıkmadı! Kontenjan engeli

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de kadro planlaması konusunda çarpıcı bir karara imza atıldı. Yıldız futbolcunun ayrılığına onay çıkmadığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 03.07.2026 18:37
Fenerbahçe’de ayrılığa izin çıkmadı! Kontenjan engeli

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de gelecek sezon için kadro planlama çalışmaları hız kazandı.

Fenerbahçe’de ayrılığa izin çıkmadı! Kontenjan engeli

Nathan Ake, Vedat Muriqi ve Amara Diouf'u transfer eden sarı-lacivertlilerde gözler takımdaki oyuncuların geleceğine çevrildi.

Fenerbahçe’de ayrılığa izin çıkmadı! Kontenjan engeli

Fenerbahçe'de genç futbolcunun ayrılığına onay çıkmadığı öğrenildi.

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Fenerbahçe’de ayrılığa izin çıkmadı! Kontenjan engeli

NENE KARARI

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Dorgeles Nene'yi takımda tutacağı belirtildi.

Fenerbahçe’de ayrılığa izin çıkmadı! Kontenjan engeli

TFF'nin belirlediği kontenjana uyan Dorgeles Nene'nin ayrılığına hiçbir şekilde onay verilmeyeceği ifade edildi.

Fenerbahçe’de ayrılığa izin çıkmadı! Kontenjan engeli

YÖNETİMİN ELİ GÜÇLENDİ

Dorgeles Nene'nin kontenjana uymasının yönetimin transferde elini güçlendirdiği aktarıldı.

Fenerbahçe’de ayrılığa izin çıkmadı! Kontenjan engeli

23 yaşındaki kanat oyuncusu, Fenerbahçe'de 39 maça çıktı ve 11 gol ile 10 asist üretti.

Fenerbahçe’de ayrılığa izin çıkmadı! Kontenjan engeli

Dorgeles Nene'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’de ayrılığa izin çıkmadı! Kontenjan engeli

SÖZLEŞMESİ 2030'DA BİTECEK

Dorgeles Nene'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.

Fenerbahçe’de ayrılığa izin çıkmadı! Kontenjan engeli

Fenerbahçe, Dorgeles Nene için geride kalan sezon başında 18 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE #DORGELES NENE