Fenerbahçe’de ayrılığa izin çıkmadı! Kontenjan engeli

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de gelecek sezon için kadro planlama çalışmaları hız kazandı. Nathan Ake, Vedat Muriqi ve Amara Diouf'u transfer eden sarı-lacivertlilerde gözler takımdaki oyuncuların geleceğine çevrildi. Fenerbahçe'de genç futbolcunun ayrılığına onay çıkmadığı öğrenildi. NENE KARARI Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Dorgeles Nene'yi takımda tutacağı belirtildi. TFF'nin belirlediği kontenjana uyan Dorgeles Nene'nin ayrılığına hiçbir şekilde onay verilmeyeceği ifade edildi. YÖNETİMİN ELİ GÜÇLENDİ Dorgeles Nene'nin kontenjana uymasının yönetimin transferde elini güçlendirdiği aktarıldı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, Fenerbahçe'de 39 maça çıktı ve 11 gol ile 10 asist üretti. Dorgeles Nene'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. SÖZLEŞMESİ 2030'DA BİTECEK Dorgeles Nene'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. Fenerbahçe, Dorgeles Nene için geride kalan sezon başında 18 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.