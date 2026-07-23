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Fenerbahçe’de ayrılık artık an meselesi! Resmi açıklama bekleniyor...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor. Tecrübeli futbolcunun yeni takımı için açıklama geldi. İşte detaylar...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 23.07.2026 20:38 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 21:07
Fenerbahçe’de ayrılık artık an meselesi! Resmi açıklama bekleniyor...

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, transfer hareketliliği sürüyor.

Fenerbahçe’de ayrılık artık an meselesi! Resmi açıklama bekleniyor...

Şu ana kadar Nathan Ake, Mason Greenwood ve Vedat Muriqi'yi transfer eden Kanarya'da gözler, takımdan ayrılacak futbolculara çevrildi.

Fenerbahçe’de ayrılık artık an meselesi! Resmi açıklama bekleniyor...

Sarı-lacivertli takımda özellikle yerli futbolcuların takımdaki geleceği de merak ediliyor.

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Fenerbahçe’de ayrılık artık an meselesi! Resmi açıklama bekleniyor...

İRFAN CAN KARARI

Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oluyor.

Fenerbahçe’de ayrılık artık an meselesi! Resmi açıklama bekleniyor...

Geçen sezonun ikinci yarısını Samsunspor'da kiralık geçiren İrfan Can Eğribayat için Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak'tan açıklama geldi.

Fenerbahçe’de ayrılık artık an meselesi! Resmi açıklama bekleniyor...

Arda Çakmak "İrfan Can teklifimizi kabul etti. Fenerbahçe'nin cevabını bekliyoruz" dedi.

Fenerbahçe’de ayrılık artık an meselesi! Resmi açıklama bekleniyor...

Başkent ekibi, 28 yaşındaki kalecinin yıllık ücretinin tamamını karşılayacak.

Fenerbahçe’de ayrılık artık an meselesi! Resmi açıklama bekleniyor...

Fenerbahçe, 2022 yılında Göztepe'den kiraladığı İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini 2023'te alındı.

Fenerbahçe’de ayrılık artık an meselesi! Resmi açıklama bekleniyor...

Sarı lacivertlilerde 53 maça çıkan tecrübeli kaleci, geçen sezonun ikinci yarısını Samsunspor'da geçirdi.

Fenerbahçe’de ayrılık artık an meselesi! Resmi açıklama bekleniyor...

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen İrfan Can Eğribayat için kısa süre içinde resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe’de ayrılık artık an meselesi! Resmi açıklama bekleniyor...

LIVAKOVIC DE GİDİYOR!

Livakovic için de Dinamo Zagreb ve Torino'nun ilgisi var. Hırvat kalecinin temsilcisi görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe’de ayrılık artık an meselesi! Resmi açıklama bekleniyor...

Sarı-lacivertli kulübün Livakovic'ten bonservis beklentisi 5 milyon Euro. Kanarya'nın kale için elinde Ederson, Mert Günok ve Tarık Çetin var.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#FENERBAHÇE