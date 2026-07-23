Fenerbahçe’de ayrılık artık an meselesi! Resmi açıklama bekleniyor...

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, transfer hareketliliği sürüyor. Şu ana kadar Nathan Ake, Mason Greenwood ve Vedat Muriqi'yi transfer eden Kanarya'da gözler, takımdan ayrılacak futbolculara çevrildi. Sarı-lacivertli takımda özellikle yerli futbolcuların takımdaki geleceği de merak ediliyor. İRFAN CAN KARARI Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oluyor. Geçen sezonun ikinci yarısını Samsunspor'da kiralık geçiren İrfan Can Eğribayat için Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak'tan açıklama geldi. Arda Çakmak 'İrfan Can teklifimizi kabul etti. Fenerbahçe'nin cevabını bekliyoruz' dedi. Başkent ekibi, 28 yaşındaki kalecinin yıllık ücretinin tamamını karşılayacak. Fenerbahçe, 2022 yılında Göztepe'den kiraladığı İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini 2023'te alındı. Sarı lacivertlilerde 53 maça çıkan tecrübeli kaleci, geçen sezonun ikinci yarısını Samsunspor'da geçirdi. Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen İrfan Can Eğribayat için kısa süre içinde resmi açıklama yapılması bekleniyor. LIVAKOVIC DE GİDİYOR! Livakovic için de Dinamo Zagreb ve Torino'nun ilgisi var. Hırvat kalecinin temsilcisi görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulübün Livakovic'ten bonservis beklentisi 5 milyon Euro. Kanarya'nın kale için elinde Ederson, Mert Günok ve Tarık Çetin var.