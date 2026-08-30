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Fenerbahçe’de ayrılık piyangosu! İstenmeyen futbolcuya teklif...

Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını azaltmak isteyen sarı-lacivertlilere 1 futbolcudan müjdeli haber geldi. İşte detaylar…

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Giriş Tarihi: 30.08.2026 10:43 Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 11:04
Fenerbahçe’de ayrılık piyangosu! İstenmeyen futbolcuya teklif...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe’de ayrılık piyangosu! İstenmeyen futbolcuya teklif...

Kanarya, transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala kadro planlamasına devam ediyor.

Fenerbahçe’de ayrılık piyangosu! İstenmeyen futbolcuya teklif...

10+4 yabancı kuralı nedeniyle bazı oyuncularla yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda harekete geçmişti.

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Fenerbahçe’de ayrılık piyangosu! İstenmeyen futbolcuya teklif...

Deneyimli teknik adamın kadroda düşünmediği Rodrigo Becao için dikkat çeken bir teklif geldi.

Fenerbahçe’de ayrılık piyangosu! İstenmeyen futbolcuya teklif...

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi için dikkat çeken bir iddia geldi.

Fenerbahçe’de ayrılık piyangosu! İstenmeyen futbolcuya teklif...

Fanatik'te yer alan habere göre; Rodina, 30 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe’de ayrılık piyangosu! İstenmeyen futbolcuya teklif...

TEKLİF YAPILACAK

Haberde Becao'nun Rodina'ya önerildiği ve Rus ekibinin Brezilyalı futbolcu için kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi.

Fenerbahçe’de ayrılık piyangosu! İstenmeyen futbolcuya teklif...

Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 38 resmi karşılaşmada görev alan Rodrigo Becao, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe’de ayrılık piyangosu! İstenmeyen futbolcuya teklif...

30 yaşındaki stoperin Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 2 milyon euro.

Fenerbahçe’de ayrılık piyangosu! İstenmeyen futbolcuya teklif...

Fenerbahçe oyuncuyu 2023 yılında Udinese'den 8.3 milyon euroya transfer etmişti.

Fenerbahçe’de ayrılık piyangosu! İstenmeyen futbolcuya teklif...

Becao'nun sarı-lacivertli takımla olan mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#FENERBAHÇE