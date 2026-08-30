Fenerbahçe’de ayrılık piyangosu! İstenmeyen futbolcuya teklif...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya, transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala kadro planlamasına devam ediyor. 10+4 yabancı kuralı nedeniyle bazı oyuncularla yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda harekete geçmişti. Deneyimli teknik adamın kadroda düşünmediği Rodrigo Becao için dikkat çeken bir teklif geldi. Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi için dikkat çeken bir iddia geldi. Fanatik'te yer alan habere göre; Rodina, 30 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. TEKLİF YAPILACAK Haberde Becao'nun Rodina'ya önerildiği ve Rus ekibinin Brezilyalı futbolcu için kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi. Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 38 resmi karşılaşmada görev alan Rodrigo Becao, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki stoperin Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 2 milyon euro. Fenerbahçe oyuncuyu 2023 yılında Udinese'den 8.3 milyon euroya transfer etmişti. Becao'nun sarı-lacivertli takımla olan mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.