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Fenerbahçe’de ayrılık yükleniyor! İşte Kanarya'nın kazanacağı bonservis...

Fenerbahçe'de Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Deneyimli futbolcunun transferi konusunda Brezilya ekibi Atlético Mineiro ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 13.08.2026 20:17 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 20:20
Fenerbahçe’de ayrılık yükleniyor! İşte Kanarya’nın kazanacağı bonservis...

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in yeni adresi Atlético Mineiro oluyor.

Fenerbahçe’de ayrılık yükleniyor! İşte Kanarya’nın kazanacağı bonservis...

Brezilya ekibi, deneyimli futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile 2 milyon euro bonservis ve 500 bin euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe’de ayrılık yükleniyor! İşte Kanarya’nın kazanacağı bonservis...

Fabriazio Romano'nun haberine göre; Fred'in Atlético Mineiro ile 3,5 yıllık sözleşme imzalaması ve kontratında bir sezonluk uzatma opsiyonunun bulunması bekleniyor.

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Fenerbahçe’de ayrılık yükleniyor! İşte Kanarya’nın kazanacağı bonservis...

Transfer görüşmelerinin Fred'in menajeri Marcelo Pettinati ile Atlético Mineiro CEO'su Paulo Bracks arasında tamamlandığı belirtildi.

Fenerbahçe’de ayrılık yükleniyor! İşte Kanarya’nın kazanacağı bonservis...

Brezilyalı oyuncunun kısa süre içerisinde yeni takımına katılması bekleniyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#FENERBAHÇE #BREZİLYA #FRED