Fenerbahçe’de ayrılık yükleniyor! İşte Kanarya’nın kazanacağı bonservis...

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in yeni adresi Atlético Mineiro oluyor. Brezilya ekibi, deneyimli futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile 2 milyon euro bonservis ve 500 bin euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı. Fabriazio Romano'nun haberine göre; Fred'in Atlético Mineiro ile 3,5 yıllık sözleşme imzalaması ve kontratında bir sezonluk uzatma opsiyonunun bulunması bekleniyor. Transfer görüşmelerinin Fred'in menajeri Marcelo Pettinati ile Atlético Mineiro CEO'su Paulo Bracks arasında tamamlandığı belirtildi. Brezilyalı oyuncunun kısa süre içerisinde yeni takımına katılması bekleniyor.