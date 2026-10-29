Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık ihtimali! Yeni teknik direktör karar verecek

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de kurmaylar, kadro planlaması konusunda da harekete geçti. Sarı-lacivertlilerde yönetimin, kadroda ciddi bir revizyona gitmeyi planladığı aktarıldı. Fenerbahçe'de takımdan ayrılması planlanan isimler arasına sürpriz bir oyuncunun dahil edildiği öne sürüldü. SEMEDO İLE VEDA KARARI Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'de takımdan gönderilmesi düşünülen isimler arasında Nelson Semedo'nun da bulunduğu aktarıldı. 33 yaşındaki futbolcunun geleceği ile ilgili kararın ara transfer döneminde netleşmesinin beklendiği kaydedildi. Fenerbahçe'de Nelson Semedo'nun ayrılık ihtimali nedeniyle alternatiflerin şimdiden değerlendirilmeye başladığı vurgulandı. YENİ TEKNİK DİREKTÖR BEKLENİYOR Nelson Semedo'nun Fenerbahçe'deki durumun yeni gelecek teknik direktörün raporu doğrultusunda şekilleneceği belirtildi. Portekizli sağ bek, bu sezon Fenerbahçe'de 17 maça çıktı ve 1 asist üretti. Nelson Semedo'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. DEĞERİ 4 MİLYON EURO Nelson Semedo'nun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor. Benfica altyapısında yetişen Nelson Semedo daha sonra Barcelona ve Wolverhampton formaları giydi.