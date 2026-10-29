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Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık ihtimali! Yeni teknik direktör karar verecek

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de dikkat çeken bir karara imza atıldığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerde, tecrübeli futbolcu ile vedalaşılabileceği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 29.10.2026 17:28 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 17:29
Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık ihtimali! Yeni teknik direktör karar verecek

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de kurmaylar, kadro planlaması konusunda da harekete geçti.

Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık ihtimali! Yeni teknik direktör karar verecek

Sarı-lacivertlilerde yönetimin, kadroda ciddi bir revizyona gitmeyi planladığı aktarıldı.

Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık ihtimali! Yeni teknik direktör karar verecek

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması planlanan isimler arasına sürpriz bir oyuncunun dahil edildiği öne sürüldü.

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Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık ihtimali! Yeni teknik direktör karar verecek

SEMEDO İLE VEDA KARARI

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'de takımdan gönderilmesi düşünülen isimler arasında Nelson Semedo'nun da bulunduğu aktarıldı.

Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık ihtimali! Yeni teknik direktör karar verecek

33 yaşındaki futbolcunun geleceği ile ilgili kararın ara transfer döneminde netleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık ihtimali! Yeni teknik direktör karar verecek

Fenerbahçe'de Nelson Semedo'nun ayrılık ihtimali nedeniyle alternatiflerin şimdiden değerlendirilmeye başladığı vurgulandı.

Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık ihtimali! Yeni teknik direktör karar verecek

YENİ TEKNİK DİREKTÖR BEKLENİYOR

Nelson Semedo'nun Fenerbahçe'deki durumun yeni gelecek teknik direktörün raporu doğrultusunda şekilleneceği belirtildi.

Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık ihtimali! Yeni teknik direktör karar verecek

Portekizli sağ bek, bu sezon Fenerbahçe'de 17 maça çıktı ve 1 asist üretti.

Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık ihtimali! Yeni teknik direktör karar verecek

Nelson Semedo'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık ihtimali! Yeni teknik direktör karar verecek

DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Nelson Semedo'nun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık ihtimali! Yeni teknik direktör karar verecek

Benfica altyapısında yetişen Nelson Semedo daha sonra Barcelona ve Wolverhampton formaları giydi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #İSMAİL KARTAL #NELSON SEMEDO #AZİZ YILDIRIM