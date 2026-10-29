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Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık ihtimali! Yeni teknik direktör karar verecek

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de dikkat çeken bir karara imza atıldığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerde, tecrübeli futbolcu ile vedalaşılabileceği belirtildi.

Giriş Tarihi: 29.10.2026 17:28 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 17:29