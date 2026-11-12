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Fenerbahçe’de beklenmedik veda! Kış transfer döneminde almaya geliyorlar...

Kış transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başlayan Fenerbahçe'de beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir. Takımın yıldız ismi için İtalyan ekibi harekete geçti. İşte o gelişme...

Giriş Tarihi: 12.11.2026 12:32