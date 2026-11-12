Fenerbahçe’de beklenmedik veda! Kış transfer döneminde almaya geliyorlar...

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Kanarya kış transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yaparak şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Emre Belözoğlu'nun takımın başına gelmesiyle birlikte ayrılacak isimler de gündeme geldi. Kanarya'da ayrılacak ilk isim olarak Dorgeles Nene göze çarparken, Archie Brown için de dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Fanatik'te yer alan habere göre; Serie A ekibi Milan'ın, ocak transfer dönemi öncesinde Archie Brown'la ilgilendiği iddia edildi. Haberde Fenerbahçe'nin oyuncuyu önemli bir bonservis ücreti almadan bırakmasının imkansız olduğu belirtildi. 24 yaşındaki sol bekin sarı-lacivertli takımla olan mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. MİLAN DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİ Milan, İngiliz yıldızı Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce de istemiş ancak oyuncu tercihini sarı-lacivertli takımdan yana kullanmıştı. İtalyan devinin ocak ayında Fenerbahçe'nin Brown için kapısını çalacağı öne sürüldü. Başarılı sol bekin Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterildi. Archie Brown'ın sözleşmesinde 23 milyon euroluk serbest kalır maddesi bulunuyor. Fenerbahçe, oyuncuyu Gent'ten 8 milyon euro bonservis ücreti karşılığında transfer etti. Belçika ekibinin sonraki satıştan yüzde 10 payı bulunuyor. Brown bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıktı ve 3 gol-2 asistlik performans sergiledi.