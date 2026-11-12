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Fenerbahçe’de beklenmedik veda! Kış transfer döneminde almaya geliyorlar...

Kış transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başlayan Fenerbahçe'de beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir. Takımın yıldız ismi için İtalyan ekibi harekete geçti. İşte o gelişme...

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Giriş Tarihi: 12.11.2026 12:32
Fenerbahçe’de beklenmedik veda! Kış transfer döneminde almaya geliyorlar...

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.

Fenerbahçe’de beklenmedik veda! Kış transfer döneminde almaya geliyorlar...

Kanarya kış transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yaparak şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe’de beklenmedik veda! Kış transfer döneminde almaya geliyorlar...

Emre Belözoğlu'nun takımın başına gelmesiyle birlikte ayrılacak isimler de gündeme geldi.

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Fenerbahçe’de beklenmedik veda! Kış transfer döneminde almaya geliyorlar...

Kanarya'da ayrılacak ilk isim olarak Dorgeles Nene göze çarparken, Archie Brown için de dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçe’de beklenmedik veda! Kış transfer döneminde almaya geliyorlar...

Fanatik'te yer alan habere göre; Serie A ekibi Milan'ın, ocak transfer dönemi öncesinde Archie Brown'la ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçe’de beklenmedik veda! Kış transfer döneminde almaya geliyorlar...

Haberde Fenerbahçe'nin oyuncuyu önemli bir bonservis ücreti almadan bırakmasının imkansız olduğu belirtildi.

Fenerbahçe’de beklenmedik veda! Kış transfer döneminde almaya geliyorlar...

24 yaşındaki sol bekin sarı-lacivertli takımla olan mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

Fenerbahçe’de beklenmedik veda! Kış transfer döneminde almaya geliyorlar...

MİLAN DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİ

Milan, İngiliz yıldızı Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce de istemiş ancak oyuncu tercihini sarı-lacivertli takımdan yana kullanmıştı.

Fenerbahçe’de beklenmedik veda! Kış transfer döneminde almaya geliyorlar...

İtalyan devinin ocak ayında Fenerbahçe'nin Brown için kapısını çalacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe’de beklenmedik veda! Kış transfer döneminde almaya geliyorlar...

Başarılı sol bekin Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterildi.

Fenerbahçe’de beklenmedik veda! Kış transfer döneminde almaya geliyorlar...

Archie Brown'ın sözleşmesinde 23 milyon euroluk serbest kalır maddesi bulunuyor.

Fenerbahçe’de beklenmedik veda! Kış transfer döneminde almaya geliyorlar...

Fenerbahçe, oyuncuyu Gent'ten 8 milyon euro bonservis ücreti karşılığında transfer etti. Belçika ekibinin sonraki satıştan yüzde 10 payı bulunuyor.

Fenerbahçe’de beklenmedik veda! Kış transfer döneminde almaya geliyorlar...

Brown bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maça çıktı ve 3 gol-2 asistlik performans sergiledi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#FENERBAHÇE #İTALYAN