Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’de büyük hayal kırıklığı yaratmıştı! Transfer için talip çıktı

Fenerbahçe’de büyük hayal kırıklığı yaratmıştı! Transfer için talip çıktı

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan tecrübeli futbolcuya ülkesinden talip çıktığı iddia edildi. Tecrübeli futbolcunun transfere sıcak baktığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 21.02.2026 19:31 Güncelleme Tarihi: 21.02.2026 19:32
Fenerbahçe’de büyük hayal kırıklığı yaratmıştı! Transfer için talip çıktı

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de sezonun son bölümüne girilirken hareketli günler yaşandığı öğrenildi.

Fenerbahçe’de büyük hayal kırıklığı yaratmıştı! Transfer için talip çıktı

Sarı-lacivertli takımda sezon sonunda ayrılacak isimlerin de yavaş yavaş belli olmaya başladığı aktarıldı.

Fenerbahçe’de büyük hayal kırıklığı yaratmıştı! Transfer için talip çıktı

Fenerbahçe'de sezon başında takımdan ayrılan tecrübeli futbolcu için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe’de büyük hayal kırıklığı yaratmıştı! Transfer için talip çıktı

DIEGO CARLOS İDDİASI

Fotomaç'ın haberine göre; Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve şu anda kiralık olarak Como'da oynayan Diego Carlos'a talip çıktığı belirtildi.

Fenerbahçe’de büyük hayal kırıklığı yaratmıştı! Transfer için talip çıktı

Brezilya temsilcisi Palmeiras'ın 32 yaşındaki stoperi transfer etmek için devreye girdiği kaydedildi.

Fenerbahçe’de büyük hayal kırıklığı yaratmıştı! Transfer için talip çıktı

Diego Carlos'un da ülkesine geri dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.

Fenerbahçe’de büyük hayal kırıklığı yaratmıştı! Transfer için talip çıktı

20 MAÇTA OYNADI

Diego Carlos, bu sezon Serie A ekibi Como'da 20 karşılaşmada forma şansı buldu. 32 yaşındaki stoper, bu süreçte 1 asist üretti.

Fenerbahçe’de büyük hayal kırıklığı yaratmıştı! Transfer için talip çıktı

Diego Carlos'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Fenerbahçe’de büyük hayal kırıklığı yaratmıştı! Transfer için talip çıktı

Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon 500 bin euro.

Fenerbahçe’de büyük hayal kırıklığı yaratmıştı! Transfer için talip çıktı

Fenerbahçe, Diego Carlos transferi için 2024-2025 sezonu devre arasında 11 milyon 470 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.