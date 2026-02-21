Fenerbahçe’de büyük hayal kırıklığı yaratmıştı! Transfer için talip çıktı

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de sezonun son bölümüne girilirken hareketli günler yaşandığı öğrenildi. Sarı-lacivertli takımda sezon sonunda ayrılacak isimlerin de yavaş yavaş belli olmaya başladığı aktarıldı. Fenerbahçe'de sezon başında takımdan ayrılan tecrübeli futbolcu için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. DIEGO CARLOS İDDİASI Fotomaç'ın haberine göre; Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve şu anda kiralık olarak Como'da oynayan Diego Carlos'a talip çıktığı belirtildi. Brezilya temsilcisi Palmeiras'ın 32 yaşındaki stoperi transfer etmek için devreye girdiği kaydedildi. Diego Carlos'un da ülkesine geri dönmeye sıcak baktığı vurgulandı. 20 MAÇTA OYNADI Diego Carlos, bu sezon Serie A ekibi Como'da 20 karşılaşmada forma şansı buldu. 32 yaşındaki stoper, bu süreçte 1 asist üretti. Diego Carlos'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon 500 bin euro. Fenerbahçe, Diego Carlos transferi için 2024-2025 sezonu devre arasında 11 milyon 470 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.