Fenerbahçe’de derbi stratejisi! Yıldızlara özel koruma

Fenerbahçe'de Milan Skriniar ve N'Golo Kante, Galatasaray derbisine özel bir programla hazırlanıyor. Bu sezon 17 kez ilk 11'de sahaya çıkan Milan Skriniar ile 13 maçta ilk 11'de görev alan ve son haftalarda üç günde bir forma giyen N'Golo Kante'nin yoğun maç temposu, teknik heyeti harekete geçirdi. DAHA HAFİF PROGRAM UYGULAMASI Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde Skriniar ve Kante'nin antrenman temposu düşürülerek daha hafif bir program uygulanmaya başlandı. Teknik heyet, iki futbolcuyu fiziksel açıdan en iyi seviyede derbiye hazırlamayı ve olası sakatlık risklerinin önüne geçmeyi hedefliyor. KANTE 14 MAÇA ÇIKTI N'Golo Kante, bu sezon 14 maça çıktı ve 1112 dakika sahada kaldı. Milan Skriniar ise bu sezon 17 maçta 1 gol ile 2 asistlik performans sergiledi. GREENWOOD YİNE ON NUMARA Mason Greenwood'un Galatasaray karşısında on numara pozisyonunda boy göstermesi bekleniyor. Slavia Prag müsabakasında on numara bölgesinde görev alan İngiliz futbolcu, kalan haftalarda da burada devam edecek. Çekya ekibine attığı golle moral de depolayan oyuncudan ayrıca İsmail Kartal sık sık şut atmasını da istedi. Greenwood'dan ceza sahası çevresinde pas trafiğini de yönetmesi ve dribbling de Kartal'ın beklentileri arasında.