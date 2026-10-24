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Fenerbahçe’de derbi stratejisi! Yıldızlara özel koruma

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi İsmail Kartal'dan dikkat çeken bir hamle geldi. N'Golo Kante ile Milan Skriniar dev karşılaşma oynanmadan önce adeta özel korumaya alındı.

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Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 23.10.2026 23:15 Güncelleme Tarihi: 24.10.2026 07:09
Fenerbahçe’de derbi stratejisi! Yıldızlara özel koruma

Fenerbahçe'de Milan Skriniar ve N'Golo Kante, Galatasaray derbisine özel bir programla hazırlanıyor.

Fenerbahçe’de derbi stratejisi! Yıldızlara özel koruma

Bu sezon 17 kez ilk 11'de sahaya çıkan Milan Skriniar ile 13 maçta ilk 11'de görev alan ve son haftalarda üç günde bir forma giyen N'Golo Kante'nin yoğun maç temposu, teknik heyeti harekete geçirdi.

Fenerbahçe’de derbi stratejisi! Yıldızlara özel koruma

DAHA HAFİF PROGRAM UYGULAMASI

Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde Skriniar ve Kante'nin antrenman temposu düşürülerek daha hafif bir program uygulanmaya başlandı.

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Fenerbahçe’de derbi stratejisi! Yıldızlara özel koruma

Teknik heyet, iki futbolcuyu fiziksel açıdan en iyi seviyede derbiye hazırlamayı ve olası sakatlık risklerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe’de derbi stratejisi! Yıldızlara özel koruma

KANTE 14 MAÇA ÇIKTI

N'Golo Kante, bu sezon 14 maça çıktı ve 1112 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe’de derbi stratejisi! Yıldızlara özel koruma

Milan Skriniar ise bu sezon 17 maçta 1 gol ile 2 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe’de derbi stratejisi! Yıldızlara özel koruma

GREENWOOD YİNE ON NUMARA

Mason Greenwood'un Galatasaray karşısında on numara pozisyonunda boy göstermesi bekleniyor.

Fenerbahçe’de derbi stratejisi! Yıldızlara özel koruma

Slavia Prag müsabakasında on numara bölgesinde görev alan İngiliz futbolcu, kalan haftalarda da burada devam edecek.

Fenerbahçe’de derbi stratejisi! Yıldızlara özel koruma

Çekya ekibine attığı golle moral de depolayan oyuncudan ayrıca İsmail Kartal sık sık şut atmasını da istedi.

Fenerbahçe’de derbi stratejisi! Yıldızlara özel koruma

Greenwood'dan ceza sahası çevresinde pas trafiğini de yönetmesi ve dribbling de Kartal'ın beklentileri arasında.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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