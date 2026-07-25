Fenerbahçe’de Diego Carlos krizi! Yönetime rest çekti

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Diego Carlos'un geleceği konusunda belirsizlik sürüyor. Sarı-lacivertlilerden ayrılması beklenen Diego Carlos'un yönetimle zıtlaştığı iddia edildi. Fenerbahçe'deki Diego Carlos krizinin perde arkası ortaya çıktı. COMO TEKLİF YAPTI Serie A ekibi Como'nun Diego Carlos'u kadrosuna katmak için Fenerbahçe'ye teklif yaptığı iddia edildi. Como'nun geçtiğimiz sezon kiraladığı Diego Carlos için Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro önerdiği kaydedildi. Fenerbahçe'nin Como'dan gelen bu teklifi yetersiz bulduğu ve geri çevirdiği aktarıldı. REST ÇEKTİ Diego Carlos'un Fenerbahçe yönetiminden, Como'dan gelen teklifi kabul etmesini istediği belirtildi. Diego Carlos'un bu teklifin kabul görmemesi halinde oynamadan Fenerbahçe'den maaş almayı düşündüğünü ilettiği vurgulandı. 33 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor. 11.47 MİLYON EURO'YA GELDİ Fenerbahçe, Diego Carlos transferi için 2024-2025 sezonu devre arasında 11 milyon 470 bin Euro bonservis bedeli ödedi. Brezilyalı stoperin, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.