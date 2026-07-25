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Fenerbahçe’de Diego Carlos krizi! Yönetime rest çekti

Fenerbahçe'de kiradan geri dönen Diego Carlos ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli stoperin, sarı-lacivertlilerde kriz yarattığı öğrenildi.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 25.07.2026 17:46 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 17:48
Fenerbahçe’de Diego Carlos krizi! Yönetime rest çekti

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de Diego Carlos'un geleceği konusunda belirsizlik sürüyor.

Fenerbahçe’de Diego Carlos krizi! Yönetime rest çekti

Sarı-lacivertlilerden ayrılması beklenen Diego Carlos'un yönetimle zıtlaştığı iddia edildi.

Fenerbahçe’de Diego Carlos krizi! Yönetime rest çekti

Fenerbahçe'deki Diego Carlos krizinin perde arkası ortaya çıktı.

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Fenerbahçe’de Diego Carlos krizi! Yönetime rest çekti

COMO TEKLİF YAPTI

Serie A ekibi Como'nun Diego Carlos'u kadrosuna katmak için Fenerbahçe'ye teklif yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe’de Diego Carlos krizi! Yönetime rest çekti

Como'nun geçtiğimiz sezon kiraladığı Diego Carlos için Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro önerdiği kaydedildi.

Fenerbahçe’de Diego Carlos krizi! Yönetime rest çekti

Fenerbahçe'nin Como'dan gelen bu teklifi yetersiz bulduğu ve geri çevirdiği aktarıldı.

Fenerbahçe’de Diego Carlos krizi! Yönetime rest çekti

REST ÇEKTİ

Diego Carlos'un Fenerbahçe yönetiminden, Como'dan gelen teklifi kabul etmesini istediği belirtildi.

Fenerbahçe’de Diego Carlos krizi! Yönetime rest çekti

Diego Carlos'un bu teklifin kabul görmemesi halinde oynamadan Fenerbahçe'den maaş almayı düşündüğünü ilettiği vurgulandı.

Fenerbahçe’de Diego Carlos krizi! Yönetime rest çekti

33 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’de Diego Carlos krizi! Yönetime rest çekti

11.47 MİLYON EURO'YA GELDİ

Fenerbahçe, Diego Carlos transferi için 2024-2025 sezonu devre arasında 11 milyon 470 bin Euro bonservis bedeli ödedi.

Fenerbahçe’de Diego Carlos krizi! Yönetime rest çekti

Brezilyalı stoperin, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #DİEGO CARLOS #İSMAİL KARTAL