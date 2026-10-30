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Fenerbahçe’de Dirk Kuyt güvence verdi! ‘Ben bu işin altından kalkarım’

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ardından teknik sorumlu olarak takımı çalıştıran Dirk Kuyt, yönetime güvence verdi. Hollandalı teknik direktör, kendine duyduğu güveni ortaya koydu.

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Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 30.10.2026 00:16 Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 07:13
Fenerbahçe’de Dirk Kuyt güvence verdi! ‘Ben bu işin altından kalkarım’

Sezon başında Hollanda 2. Lig ekibi FC Dordrecht'ten ayrılarak Fenerbahçe teknik heyetine katılan Dirkt Kuyt, İsmail Kartal'ın görevi bırakmasının ardından teknik sorumlu olarak takımın başına getirildi.

Fenerbahçe’de Dirk Kuyt güvence verdi! ‘Ben bu işin altından kalkarım’

Hollandalı hocanın, yönetim ile yaptığı görüşmede kendisine güvendiğini ve görevin üstesinden geleceğini iletti.

Fenerbahçe’de Dirk Kuyt güvence verdi! ‘Ben bu işin altından kalkarım’

Yaklaşık üç aydır takımı yakından analiz etme fırsatı bulduğunu belirten Kuyt, oyuncuların durumunu, takımın ihtiyaçlarını bildiğini, bu doğrultuda doğru tercihler yapabileceğini düşündüğünü anlattı.

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Fenerbahçe’de Dirk Kuyt güvence verdi! ‘Ben bu işin altından kalkarım’

"BEN BU İŞİN ALTINDAN KALKARIM"

Dirk Kuyt, "Ben bu işin altından kalkarım" dedi.

Fenerbahçe’de Dirk Kuyt güvence verdi! ‘Ben bu işin altından kalkarım’

İlk sınavını yarın Göztepe karşısında verecek olan Hollandalı teknik adam, stoperde Ake'nin yokluğunda Oppong'u sahaya sürmeyi planlarken sol bekte Levent Mercan'ı görevlendirecek.

Fenerbahçe’de Dirk Kuyt güvence verdi! ‘Ben bu işin altından kalkarım’

4-3-3 SİSTEMİNİ UYGULAYACAK

Sarı-lacivertlilerin sahaya 4-3-3 sistemiyle çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe’de Dirk Kuyt güvence verdi! ‘Ben bu işin altından kalkarım’

Bu arada 46 yaşındaki çalıştırıcının menajeri Rob Jansen, Hollanda basınına verdiği demeçte milli araya kadar çıkılacak üç maçta (Göztepe, Liverpool, Çorum) alınacak sonuçların Kuyt'u takımda kalıcı hale getirebileceğine vurgu yapmıştı.

Fenerbahçe’de Dirk Kuyt güvence verdi! ‘Ben bu işin altından kalkarım’

Teknik direktörlük kariyerine 2022'de başlayan Kuyt, ADO Den Haag, Beerschot ve FC Dordrecht'i çalıştırdı. 109 maçta 30 galibiyet, 28 beraberlik, 51 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe’de Dirk Kuyt güvence verdi! ‘Ben bu işin altından kalkarım’

2012-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Kuyt, 2013-14 şampiyonluğunu yaşadı.

Fenerbahçe’de Dirk Kuyt güvence verdi! ‘Ben bu işin altından kalkarım’

Dirk Kuyt, sarı-lacivertlilerde ayrıca Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #İSMAİL KARTAL #DİRK KUYT