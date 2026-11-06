Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı çıktı! Emre Belözoğlu ve Aziz Yıldırım aynı noktada buluştu...

Neler olacağını göreceğiz. Başkan bana bu harika kulüpte olma şansını verdi. Başkan istediği sürece, Emre de isterse kalmaya devam edeceğim. Kulüp için en önemli şey neyse onu yapmamız gerekiyor. Tabii ki burada olmak istiyorum, bu kulübü çok seviyorum." diye görüş belirtmişti.