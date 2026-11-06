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Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı çıktı! Emre Belözoğlu ve Aziz Yıldırım aynı noktada buluştu...
Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı çıktı! Emre Belözoğlu ve Aziz Yıldırım aynı noktada buluştu...
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun göreve başlamasının ardından durumu merak edilen Dirk Kuyt'ın geleceği netleşiyor. Sarı-lacivertlilerde Başkan Aziz Yıldırım ve Belözoğlu'nun aynı noktada buluştuğu ifade ediliyor. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 06.11.2026 11:03
Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 11:05