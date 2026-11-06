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Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı çıktı! Emre Belözoğlu ve Aziz Yıldırım aynı noktada buluştu...

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun göreve başlamasının ardından durumu merak edilen Dirk Kuyt'ın geleceği netleşiyor. Sarı-lacivertlilerde Başkan Aziz Yıldırım ve Belözoğlu'nun aynı noktada buluştuğu ifade ediliyor. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 06.11.2026 11:03 Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 11:05
Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı çıktı! Emre Belözoğlu ve Aziz Yıldırım aynı noktada buluştu...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü hafta karşılaşmasında sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de moraller yükseldi.

Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı çıktı! Emre Belözoğlu ve Aziz Yıldırım aynı noktada buluştu...

Sarı-lacivertliler, Devler Ligi'ndeki puanını 4 hafta sonunda 5'e yükseltirken ilk 24 için umutlarını yeşertti.

Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı çıktı! Emre Belözoğlu ve Aziz Yıldırım aynı noktada buluştu...

Öte yandan Fenerbahçe'de Başkanı Aziz Yıldırım'ın teknik direktörlük göreve getirdiği Emre Belözoğlu görev başı yaptı.

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Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı çıktı! Emre Belözoğlu ve Aziz Yıldırım aynı noktada buluştu...

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 11.haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çorum FK maçının hazırlıklarına Belözoğlu yönetiminde başladı.

Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı çıktı! Emre Belözoğlu ve Aziz Yıldırım aynı noktada buluştu...

GÖZLER DIRK KUYT'TA

Belözoğlu'nun gelmesinin ardından gözler, geçici olarak görevde olan Hollandalı isim Dirk Kuyt'a çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı çıktı! Emre Belözoğlu ve Aziz Yıldırım aynı noktada buluştu...

Hollandalı futbol adamının sarı-lacivertli takımda devam edip etmeyeceği ise bugün resmiyet kazanacak.

Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı çıktı! Emre Belözoğlu ve Aziz Yıldırım aynı noktada buluştu...

AZİZ YILDIRIM KALMASINI İSTEDİ

Fakat Başkan Aziz Yıldırım'ın, Dirk Kuyt'ın kalmasından yana Emre Belözoğlu'na görüş belirttiği kaydedildi.

Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı çıktı! Emre Belözoğlu ve Aziz Yıldırım aynı noktada buluştu...

HOCADAN OLUMLU YAKLAŞIM

Belözoğlu'nun da Başkan Yıldırım'ın görüşüne olumlu yaklaştığı ifade edilirken, Kuyt'ın teknik kadrodaki görevi bugün belli olacak.

Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı çıktı! Emre Belözoğlu ve Aziz Yıldırım aynı noktada buluştu...

"TABİİ Kİ BURADA OLMAK İSTİYORUM"

Dirk Kuyt, Liverpool maçının ardından yaptığı açıklamada teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu ile iyi arkadaşlığı olduğunu ve çalışmaya devam etmek istediğini kaydetmişti.

Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı çıktı! Emre Belözoğlu ve Aziz Yıldırım aynı noktada buluştu...

Emre ile futbolculuk kariyerinde uzun süre beraber oynadıklarını hatırlatan Kuyt, "Emre ile iyi bir arkadaşlığımız var. Sabah Emre'yi gördüm. Birbirimize sarıldık. Onu tebrik ettim. Bana şans dileklerini iletti. Takımın iyi performans göstereceğini söyledim.

Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı çıktı! Emre Belözoğlu ve Aziz Yıldırım aynı noktada buluştu...

Neler olacağını göreceğiz. Başkan bana bu harika kulüpte olma şansını verdi. Başkan istediği sürece, Emre de isterse kalmaya devam edeceğim. Kulüp için en önemli şey neyse onu yapmamız gerekiyor. Tabii ki burada olmak istiyorum, bu kulübü çok seviyorum." diye görüş belirtmişti.

Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı çıktı! Emre Belözoğlu ve Aziz Yıldırım aynı noktada buluştu...

İMZA TÖRENİ SAAT 16'DA

Fenerbahçe Kulübü'nün yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'na düzenleyeceği imza töreni bugün saat 16.00'da başlayacak.

Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı çıktı! Emre Belözoğlu ve Aziz Yıldırım aynı noktada buluştu...

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu'nun imza töreni, 6 Kasım Cuma günü saat 16.00'da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verilmişti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FENERBAHÇE #EMRE BELÖZOĞLU #DİRK KUYT #AZİZ YILDIRIM #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #SÜPER LİG #LİVERPOOL