Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı! Resmi açıklama geldi...

İLKER PÜREN (YARDIMCI ANTRENÖR)
43 yaşında. UEFA Pro lisans sahibi. Taktiksel organizasyon, rakip analizi ve oyuncu yönetimi konularında deneyimli. Uzun yıllar Osman Özköylü ile çalıştı. Teknik direktörlük deneyiminin ardından Emre Belözoğlu'nun ekibine katıldı. Farklı liglerde ve bütçelerde takımlarla çalışmış olması öne çıkan özellikleri arasında.
CANER EROL (YARDIMCI ANTRENÖR)
38 yaşında. Türk futbolunda özellikle analiz ve performans departmanlarında görev yaptı. Uzun yıllar Abdullah Avcı'nın ekibinde analiz sorumlusu olarak çalışan Erol, Türkiye U21 Milli Takımı'nda da görev aldı. Oyun analizi, rakip analizi, veri kullanımı ve maç hazırlığı konularında uzman.
HAKAN ÖZMERT (YARDIMCI ANTRENÖR)
41 yaşında. 400'ün üzerinde profesyonel maça çıkan eski futbolcu, Ocak 2025'te Antalyaspor'da Emre Belözoğlu'nun teknik ekibine katıldı. Kasımpaşa'da da birlikte çalışan ikili, Fenerbahçe'de de yol arkadaşlığına devam ediyor. Özmert'in oyuncu yönetimi, soyunma odası iletişimi, saha içi organizasyon ve futbolculuk tecrübesiyle teknik heyete katkı sağlaması bekleniyor.