Fenerbahçe’de Dirk Kuyt kararı! Resmi açıklama geldi...

BUMİN KAĞAN YILDIZ (ATLETİK PERFORMANS ANT.)

28 yaşında. UEFA B lisansına sahip. Alanyaspor altyapısında atletik performans antrenörü olarak başladığı kariyerinde daha sonra Göztepe'de 4 sezon görev yaptı. 2026 yazında Kasımpaşa'ya katılan Yıldız; kuvvet ve kondisyon, antrenman yükü yönetimi, HIIT çalışmaları, GPS ve performans takibi konularında uzmanlaştı.

CABİR SEVİM (ATLETİK PERFORMANS ANT.)

Fenerbahçe'de Ağustos 2023'ten bu yana görev yapan Cabir Sevim, kuvvet ve kondisyon antrenörlüğü alanında deneyimli bir isim. Temmuz 2025 itibarıyla Fenerbahçe Akademisi Atletik Performans Departmanı Başkanı olarak görevini sürdürüyor. Temmuz 2019-Ağustos 2023 arasında Başakşehir'de kuvvet ve kondisyon antrenörlüğü yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi bünyesinde de çalıştı.

FURKAN BERK YÜKSEL (MAÇ ANALİSTİ)

30 yaşında. UEFA B lisansına sahip. 2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe altyapısında maç analisti olarak görev yaptı. Kariyerinde farklı kulüplerin analiz departmanlarında da çalışan Yüksel'in uzmanlık alanları arasında rakip takım analizi, maç görüntülerinin incelenmesi, oyuncu performans raporları ve veri destekli scouting bulunuyor.