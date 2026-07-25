Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’de Dominik Livakovic’in ayrılığı an meselesi! İşte anlaşma şartları

Fenerbahçe’de Dominik Livakovic’in ayrılığı an meselesi! İşte anlaşma şartları

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'te belirsizlik sona erdi. 31 yaşındaki kalecinin transferi için Fenerbahçe sürpriz bir anlaşmaya vardı.

Giriş Tarihi: 24.07.2026 21:52 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 07:04