Fenerbahçe’de Dominik Livakovic’in ayrılığı an meselesi! İşte anlaşma şartları

Fenerbahçe'de geleceği merak edilen isimler arasında yer alan Domnik Livakovic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Dominik Livakovic'in transferi için sürpriz bir ekiple anlaşma sağladı. OLIMPIAKOS PEŞİNE DÜŞTÜ Yunanistan ekibi Olimpiakos, Dominik Livakovic'in peşine düştü. Olimpiakos, Fenerbahçe'de düşünülmeyen Hırvat eldivenin transferi için prensip anlaşmasına vardı. 4.5 MİLYON EURO Olimpiakos'un transfer için Fenerbahçe'ye 4 milyon 500 bin Euro ödeyeceği öğrenildi. 31 yaşındaki kalecinin önceliğinin ülkesine dönmek olduğu kaydedildi. ZAGREB TEKLİF YAPTI Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in de Livakovic'i kadrosuna katmak istediği ancak Fenerbahçe'ye yalnızca 2 milyon Euro bonservis önerdiği ifade edildi. Fenerbahçe cephesinde teklif edilen bu rakamın ise yeterli bulunmadığı öğrenildi. Olimpiakos'un, Livakovic ve temsilcileriyle maaş ile sözleşme şartları konusunda görüşmelerini hızlandırması bekleniyor. Hırvat eldivenin vereceği kararın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.