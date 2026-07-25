Trend Galeri Trend Spor Fenerbahçe’de Dominik Livakovic’in ayrılığı an meselesi! İşte anlaşma şartları

Fenerbahçe’de Dominik Livakovic’in ayrılığı an meselesi! İşte anlaşma şartları

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'te belirsizlik sona erdi. 31 yaşındaki kalecinin transferi için Fenerbahçe sürpriz bir anlaşmaya vardı.

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 24.07.2026 21:52 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 07:04
Fenerbahçe’de Dominik Livakovic’in ayrılığı an meselesi! İşte anlaşma şartları

Fenerbahçe'de geleceği merak edilen isimler arasında yer alan Domnik Livakovic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe’de Dominik Livakovic’in ayrılığı an meselesi! İşte anlaşma şartları

Sarı-lacivertliler, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Dominik Livakovic'in transferi için sürpriz bir ekiple anlaşma sağladı.

Fenerbahçe’de Dominik Livakovic’in ayrılığı an meselesi! İşte anlaşma şartları

OLIMPIAKOS PEŞİNE DÜŞTÜ

Yunanistan ekibi Olimpiakos, Dominik Livakovic'in peşine düştü.

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Fenerbahçe’de Dominik Livakovic’in ayrılığı an meselesi! İşte anlaşma şartları

Olimpiakos, Fenerbahçe'de düşünülmeyen Hırvat eldivenin transferi için prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe’de Dominik Livakovic’in ayrılığı an meselesi! İşte anlaşma şartları

4.5 MİLYON EURO

Olimpiakos'un transfer için Fenerbahçe'ye 4 milyon 500 bin Euro ödeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe’de Dominik Livakovic’in ayrılığı an meselesi! İşte anlaşma şartları

31 yaşındaki kalecinin önceliğinin ülkesine dönmek olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe’de Dominik Livakovic’in ayrılığı an meselesi! İşte anlaşma şartları

ZAGREB TEKLİF YAPTI

Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'in de Livakovic'i kadrosuna katmak istediği ancak Fenerbahçe'ye yalnızca 2 milyon Euro bonservis önerdiği ifade edildi.

Fenerbahçe’de Dominik Livakovic’in ayrılığı an meselesi! İşte anlaşma şartları

Fenerbahçe cephesinde teklif edilen bu rakamın ise yeterli bulunmadığı öğrenildi.

Fenerbahçe’de Dominik Livakovic’in ayrılığı an meselesi! İşte anlaşma şartları

Olimpiakos'un, Livakovic ve temsilcileriyle maaş ile sözleşme şartları konusunda görüşmelerini hızlandırması bekleniyor.

Fenerbahçe’de Dominik Livakovic’in ayrılığı an meselesi! İşte anlaşma şartları

Hırvat eldivenin vereceği kararın kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #DOMİNİK LİVAKOVİC #TRANSFER #OLİMPİAKOS