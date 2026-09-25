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Fenerbahçe’de Dorgeles Nene için büyük fırsat! Scoutların radarında

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de şans bulmakta zorlanan Dorgeles Nene için milli fırsat doğdu. 23 yaşındaki oyuncunun durumu scoutlar tarafından yakından takip ediliyor.

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 24.09.2026 22:46 Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 06:54
Fenerbahçe’de Dorgeles Nene için büyük fırsat! Scoutların radarında
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Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünen Dorgeles Nene, ülkesinden milli davet aldı.

Fenerbahçe’de Dorgeles Nene için büyük fırsat! Scoutların radarında

23 yaşındaki kanat oyuncusu, Mali'nin bugün Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı Uluslar Kupası eleme karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor. Afrika ekibi, 29 Eylül'de ise deplasmanda Liberya ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe’de Dorgeles Nene için büyük fırsat! Scoutların radarında

BU SEZON 11'DE OYNAYAMADI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla henüz hiçbir resmi karşılaşmaya ilk 11'de başlayamayan Nene, sarı-lacivertli ekipte gol ve asist üretemedi.

Fenerbahçe’de Dorgeles Nene için büyük fırsat! Scoutların radarında

Forma şansının sınırlı kalması nedeniyle geleceğini sorgulamaya başlayan genç futbolcu, milli takım arasını kendisini yeniden göstermek adına önemli bir fırsat olarak görüyor.

Fenerbahçe’de Dorgeles Nene için büyük fırsat! Scoutların radarında

Mali Milli Takımı'nın önemli oyunculardan biri olan Nene, Yeşil Burun Adaları ve Liberya karşılaşmalarında göstereceği performansa büyük önem veriyor.

Fenerbahçe’de Dorgeles Nene için büyük fırsat! Scoutların radarında

SCOUTLARIN RADARINDA

23 yaşındaki futbolcu, milli takım forması altında kendisini yeniden kanıtlayarak hem ülkesindeki konumunu güçlendirmek hem de Avrupa'dan gelecek tekliflere kapı açmak istiyor.

Fenerbahçe’de Dorgeles Nene için büyük fırsat! Scoutların radarında

Dorgeles Nene'nin hedefi, Mali'nin oynayacağı iki maçta sahaya çıkıp performansıyla dikkat çekmek.

Fenerbahçe’de Dorgeles Nene için büyük fırsat! Scoutların radarında

HEDEF FRANSA LİGİ

Nene için hedef ise Fransa Ligi… 23 yaşındaki kanat oyuncusunu takip eden takımların Fransa Ligue 1 kulüpleri olduğu öğrenilirken devre arasında orta sıra takımların nabız yoklaması bekleniyor.

Fenerbahçe’de Dorgeles Nene için büyük fırsat! Scoutların radarında

Dorgeles Nene ile Fenerbahçe arasındaki sözleşme 30 Haziran 2030'da sona erecek.

Fenerbahçe’de Dorgeles Nene için büyük fırsat! Scoutların radarında

Genç oyuncu, bu sezon Fenerbahçe'de 5 maçta toplam 101 dakika sahada kaldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE #DORGELES NENE