Fenerbahçe’de Dorgeles Nene için büyük fırsat! Scoutların radarında

Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünen Dorgeles Nene, ülkesinden milli davet aldı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, Mali'nin bugün Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı Uluslar Kupası eleme karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor. Afrika ekibi, 29 Eylül'de ise deplasmanda Liberya ile karşı karşıya gelecek. BU SEZON 11'DE OYNAYAMADI Bu sezon Fenerbahçe formasıyla henüz hiçbir resmi karşılaşmaya ilk 11'de başlayamayan Nene, sarı-lacivertli ekipte gol ve asist üretemedi. Forma şansının sınırlı kalması nedeniyle geleceğini sorgulamaya başlayan genç futbolcu, milli takım arasını kendisini yeniden göstermek adına önemli bir fırsat olarak görüyor. Mali Milli Takımı'nın önemli oyunculardan biri olan Nene, Yeşil Burun Adaları ve Liberya karşılaşmalarında göstereceği performansa büyük önem veriyor. SCOUTLARIN RADARINDA 23 yaşındaki futbolcu, milli takım forması altında kendisini yeniden kanıtlayarak hem ülkesindeki konumunu güçlendirmek hem de Avrupa'dan gelecek tekliflere kapı açmak istiyor. Dorgeles Nene'nin hedefi, Mali'nin oynayacağı iki maçta sahaya çıkıp performansıyla dikkat çekmek. HEDEF FRANSA LİGİ Nene için hedef ise Fransa Ligi... 23 yaşındaki kanat oyuncusunu takip eden takımların Fransa Ligue 1 kulüpleri olduğu öğrenilirken devre arasında orta sıra takımların nabız yoklaması bekleniyor. Dorgeles Nene ile Fenerbahçe arasındaki sözleşme 30 Haziran 2030'da sona erecek. Genç oyuncu, bu sezon Fenerbahçe'de 5 maçta toplam 101 dakika sahada kaldı.