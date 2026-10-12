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Fenerbahçe’de Ederson, Aziz Yıldırım’ı haklı çıkardı! Kariyer zirvesine ulaştı

Fenerbahçe'de Ederson, "Onu kazanmalıyız" diyen Başkan Aziz Yıldırım'ı yüzde 100 haklı çıkardı. Brezilyalı file bekçisi, bu sezon gösterdiği performansla kariyerinin zirvesini gördü.

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UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 11.10.2026 22:04 Güncelleme Tarihi: 12.10.2026 07:17
Fenerbahçe’de Ederson, Aziz Yıldırım’ı haklı çıkardı! Kariyer zirvesine ulaştı

Süper Lig'de son iki maçta rakiplerine 11 gol atan Fenerbahçe'de, Ederson da kalesinde devleşti.

Fenerbahçe’de Ederson, Aziz Yıldırım’ı haklı çıkardı! Kariyer zirvesine ulaştı

Geçen sezonun bitiminde ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sambacı, başkan Aziz Yıldırım'ın çabasıyla takımda kaldı.

Fenerbahçe’de Ederson, Aziz Yıldırım’ı haklı çıkardı! Kariyer zirvesine ulaştı

CAMİAYA GÜVEN VERDİ

Başkanın, "Herkes gitsin diyor ama bence kalmalı. Onu kazanmamız lazım" diyerek destekte bulunduğu 33 yaşındaki Ederson, gösterdiği performansla hem hocası İsmail Kartal'a hem de camiaya güven verdi.

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Fenerbahçe’de Ederson, Aziz Yıldırım’ı haklı çıkardı! Kariyer zirvesine ulaştı

Gaziantep FK (0-0), Eyüpspor (8-0) ve Rizespor (3-0) karşısında alınan 7 puanda başrol oynadı.

Fenerbahçe’de Ederson, Aziz Yıldırım’ı haklı çıkardı! Kariyer zirvesine ulaştı

Söz konusu 3 maçta kalesine gelen 15 şutun tamamına gol izni vermedi.

Fenerbahçe’de Ederson, Aziz Yıldırım’ı haklı çıkardı! Kariyer zirvesine ulaştı

4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi dahil 9 maçta boy gösteren Fenerbahçe file bekçisi, 4 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe’de Ederson, Aziz Yıldırım’ı haklı çıkardı! Kariyer zirvesine ulaştı

İsabet eden 37 şutun 31'inde başarılı olan Ederson, maç başına 3.4 kurtarış karnesi yakalarken yüzde 84'lük oranla kariyerinin zirvesine ulaştı.

Fenerbahçe’de Ederson, Aziz Yıldırım’ı haklı çıkardı! Kariyer zirvesine ulaştı

Geçen sezon Manchester City'den transfer edilen Ederson, Fenerbahçe'de senelik 11 milyon Euro maaş alıyor.

Fenerbahçe’de Ederson, Aziz Yıldırım’ı haklı çıkardı! Kariyer zirvesine ulaştı

SÖZLEŞMESİNDE 22 MİLYON EURO'LUK MADDE

2028'e kadar sözleşmesi bulunan Ederson'un kontratında 22 milyon Euro serbest kalma maddesi yer alıyor.

Fenerbahçe’de Ederson, Aziz Yıldırım’ı haklı çıkardı! Kariyer zirvesine ulaştı

ALTERNATİFLİ HÜCUM

Ederson'un başarılı performansıyla son 3 lig maçında kalesini gole kapatan Fenerbahçe'de 8 farklı oyuncu da ağları sarstı.

Fenerbahçe’de Ederson, Aziz Yıldırım’ı haklı çıkardı! Kariyer zirvesine ulaştı

Vedat Muriqi 6 golle zirvede yer alırken onu Mason Greenwood (4) takip etti. İrfan Can Kahveci, Marco Asensio ve Oğuz Aydın 2'şer, Matteo Guendouzi, Milan Skriniar ve takımdan ayrılan Talisca 1'er golle tribünleri coşturdu.

Fenerbahçe’de Ederson, Aziz Yıldırım’ı haklı çıkardı! Kariyer zirvesine ulaştı

Bu performans sarı-lacivertli kulübün Süper Lig'in en golcü (19) takımı olmasında rol oynadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #AZİZ YILDIRIM #EDERSON #SÜPER LİG