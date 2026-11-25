Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk deplasmanında sahaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde, Emre Belözoğlu tarihte bir ilke imza attı. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe tarihine adını yazdırma başarısı gösterdi. HEM FUTBOLCU HEM DE TEKNİK DİREKTÖR 46 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren ilk isim oldu. Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe formasıyla 227 kez sahaya çıkan Emre Belözoğlu, 2008-2009 sezonunda sarı-lacivertli ekiple UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıktı. Gruplarda oynanan 2 Porto mücadelesinde ve 1 Dinamo Kiev maçında forma giyen Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'nin başında Shakhtar Donetsk mücadelesinde boy göstererek ilki yaşadı. İLK KEZ İKİ TÜRK RAKİP OLDU Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe mücadelesi, 2 Türk teknik adamın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez karşı karşıya geldiği mücadele olarak tarihe geçti. Atletico Madrid'de ve A Milli Futbol Takımı'nda birlikte oynayan Arda Turan ile Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip oldu.