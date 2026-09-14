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Fenerbahçe'de flaş toplantıda neler konuşuldu? Futbolculardan İsmail Kartal'a mesaj...
Fenerbahçe'de flaş toplantıda neler konuşuldu? Futbolculardan İsmail Kartal'a mesaj...
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal istifa kararından vazgeçmiş ve takımın başında kaldığı yerden antrenmanlara katılmıştı. Sarı-lacivertlilerin, Gaziantep FK maçı öncesinde bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenilirken, oyunculardan deneyimli hocaya mesaj geldi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 13.09.2026 23:05
Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 07:00