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Fenerbahçe'de flaş toplantıda neler konuşuldu? Futbolculardan İsmail Kartal'a mesaj...

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal istifa kararından vazgeçmiş ve takımın başında kaldığı yerden antrenmanlara katılmıştı. Sarı-lacivertlilerin, Gaziantep FK maçı öncesinde bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenilirken, oyunculardan deneyimli hocaya mesaj geldi. İşte ayrıntılar...

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 13.09.2026 23:05 Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 07:00
Fenerbahçe’de flaş toplantıda neler konuşuldu? Futbolculardan İsmail Kartal’a mesaj...

Fenerbahçe'de son 3 günde yaşanan hareketli süreç, futbolcuların kenetlenmesini sağladı.

Fenerbahçe’de flaş toplantıda neler konuşuldu? Futbolculardan İsmail Kartal’a mesaj...

AZİZ YILDIRIM İKNA ETTİ

İstifa kararı alan teknik direktör İsmail Kartal, sonrasında başkan Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmenin ardından görevine devam etti.

Fenerbahçe’de flaş toplantıda neler konuşuldu? Futbolculardan İsmail Kartal’a mesaj...

Gaziantep deplasmanında kritik bir sınava çıkacak sarı-lacivertlilerde hoca için özel bir motivasyon oluştu.

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Fenerbahçe’de flaş toplantıda neler konuşuldu? Futbolculardan İsmail Kartal’a mesaj...

FUTBOLCULAR MEMNUNİYETLE KARŞILADI

İstifasıyla başlayan ve yeniden takıma dönmesiyle sonuçlanan süreç, futbolcular tarafından memnuniyetle karşılandı.

Fenerbahçe’de flaş toplantıda neler konuşuldu? Futbolculardan İsmail Kartal’a mesaj...

Oyuncular, karşılaşmaya ekstra konsantrasyonla hazırlanırken hedefleri de galibiyeti İsmail Kartal'a armağan etmek.

Fenerbahçe’de flaş toplantıda neler konuşuldu? Futbolculardan İsmail Kartal’a mesaj...

KRİTİK RANDEVU

Ligde 4 haftada 2 mağlubiyet alan Kanarya için Gaziantep deplasmanı çok önemli bir hal almıştı.

Fenerbahçe’de flaş toplantıda neler konuşuldu? Futbolculardan İsmail Kartal’a mesaj...

TOPLANTI YAPILDI

Öte yandan Fenerbahçe'de kaptan Milan Skriniar'ın öncülüğünde yerli ve yabancı futbolcular kendi aralarında bir toplantı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe’de flaş toplantıda neler konuşuldu? Futbolculardan İsmail Kartal’a mesaj...

Sarı-lacivertli oyuncular, zorlu Gaziantep maçı için "Kendi üzerimize düşeni yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’de flaş toplantıda neler konuşuldu? Futbolculardan İsmail Kartal’a mesaj...

İSMAİL KARTAL'A MESAJ

Samandıra'daki toplantıda İsmail Kartal neden istifa ettiğini takıma açıklarken öğrencileri ise, "Hocam bizim seninle sorunumuz yok."

Fenerbahçe’de flaş toplantıda neler konuşuldu? Futbolculardan İsmail Kartal’a mesaj...

"Seni seviyoruz, gitmeni de istemeyiz. İnşallah böyle bir şey bir daha yaşanmaz" sözlerini sarf ettiler.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#İSMAİL KARTAL #GAZİANTEP FK #FENERBAHÇE