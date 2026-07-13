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Fenerbahçe’de Greenwood haftası!

Fenerbahçe uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Mason Greenwood transferinde mutlu sona yaklaştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.07.2026 07:43
Fenerbahçe’de Greenwood haftası!

Fenerbahçe, yılın transferinde geri sayıma geçti. Sarı-lacivertliler, Mason Greenwood'un transferi için Marsilya ile olan imzaları tamamlandı.

Fenerbahçe’de Greenwood haftası!

Prosedür gereği sürece dahil olan eski takımı Manchester United'ın ön alım hakkını kullanmayacağına dair son resmi imzayı atması bekleniyor.

Fenerbahçe’de Greenwood haftası!

Bu işlemler de tamamlanınca 24 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Fenerbahçe için İstanbul'un yolunu tutacak. Yönetimin, Greenwood için özel bir imza töreni planladığı öğrenildi.

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Fenerbahçe’de Greenwood haftası!

Kanarya, Marsilya'ya 39,5 milyon Euro garanti bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 5 milyon Euro şampiyonluk bonusu da yer alıyor.

Fenerbahçe’de Greenwood haftası!

4 senelik sözleşme yapılan yıldız futbolcunun ise senelik 10 milyon Euro maaş alacağı belirtildi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#MASON GREENWOOD #FENERBAHÇE