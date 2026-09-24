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Fenerbahçe’de Hakan Çalhanoğlu gelişmesi!

Kış transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu için yeniden harekete geçiyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 24.09.2026 08:00 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 08:09
Fenerbahçe’de Hakan Çalhanoğlu gelişmesi!
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F.Bahçe, ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe’de Hakan Çalhanoğlu gelişmesi!

Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden birinin İnter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu olduğu belirtildi.

Fenerbahçe’de Hakan Çalhanoğlu gelişmesi!

İtalya basınında yer alan bilgilere göre; Fenerbahçe, ocak ayında Hakan Çalhanoğlu için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe’de Hakan Çalhanoğlu gelişmesi!

Kanarya'nın orta saha takviyesinde yerli bir isme yönelmek istediği ve Hakan'ın bu planın önemli adaylarından biri olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe’de Hakan Çalhanoğlu gelişmesi!

Fenerbahçe'nin milli futbolcu için resmi teklif yapma ihtimali de gündeme gelirken, Hakan'ın İnter ile mevcut sözleşmesinin Haziran 2027'ye kadar devam ettiği vurgulandı.

Fenerbahçe’de Hakan Çalhanoğlu gelişmesi!

İtalyan kulübünün, 32 yaşındaki yıldızı takımda tutmak istediği bilinirken, Fenerbahçe'nin ocak ayında şartları zorlaması bekleniyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#HAKAN ÇALHANOĞLU #FENERBAHÇE